Návod: Jak na mobilu stáhnout fotky a videa z Instagramu?

Mobilní aplikace

Pokud chcete obrázky a videa z Instagramu stáhnout pokud možno v co nejlepší kvalitě, jednoduchou cestou je stažení některé z aplikací v obchodech Google Play a Apple AppStore. V první případě jsou možnosti obrovské a pro Android existuje celá řada aplikací, které mají velice podobné ovládání a jsou zdarma, jen počítejte se zahlcením množstvím reklam.





Odkaz na příspěvek získáte kliknutím na tři tečky u fotky či videa na Instagramu. Poté už jej jen zkopírujete do aplikace

Jediné co potřebujete je mít staženou některou z aplikací a v ní do kolonky vložit URL adresu požadovaného příspěvku. Aplikace si obrázek/video načte a nabídne vám zda chcete příspěvek stáhnout a uložit. V případě telefonů s Androidem se nám osvědčila aplikace InSaver a Instore. U všech lze stáhnout příspěvek, příběh ale i Reels video. V případě iPhonu můžeme doporučit aplikaci Media Saver for instagram.

Nevýhodou aplikací je, že téměř vždy (hlavně na Androidu) vyžadují přihlášení do Instagramu, takže vybírejte ty spolehlivé s dobrým hodnocení, abyste omylem nenaletěli například nějakému phishingovému útoku.