Návrat mobilních Windows? Renegade Project aneb když v telefonu s Androidem běží plnohodnotný desktop

Pokusů o zprovoznění desktopového Windows na smartphonech už tu bylo mnoho. Často se jednalo jen o důmyslné zrcadlení obrazovky, virtuální desktop nebo o využití různých emulátorů. V průběhu Vánoc se však na web dostaly informace o projektu Renegade, v rámci něhož ve vybraných smartphonech s Androidem běží plnohodnotná ARM verze Windows 11!

V prezentaci možností desktopové verze Windows na smartphonu zašel nejdále YouTube kanál Geekerwan, který ukazuje herní možnosti na smartphonu, u něhož se o výkon stará Snapdragon 845. Nejedná se tedy o žádný supermoderní high-end čipset, ale o procesor, který byl představen již před čtyřmi lety. Podle benchmarků má tento „mobilní počítač“ výkon jako mobilní CPU i5 4200U (rok 2013), zatímco u grafiky se bavíme o ekvivalentu Nvidia GT 630 z roku 2012. Z pohledu surového výkonu tedy „nic moc“, ovšem na mobil (a na Windows) je to stále dosti zajímavý výkon.

Pokud tedy překousnete nesnadnou instalaci, při které se může stát prakticky cokoliv, nabootuje vám v telefonu místo Androidu čistá instalace Windows 11. Chce to sice hodně hraní a nastavování, ve finále však máte v telefonu skutečný desktop. Dokonce v něm rozjedete některé hry, byť se autorům projektu zatím nedaří se spárováním vhodných grafických ovladačů. V aktuální verzi tak hry běží na virtuální grafice čipsetu, což má za následek velmi nízký framerate, grafika Adreno je často kompletně nevyužita. Jistě, displej je malý, navíc potřebujete k telefonu připojit klávesnici a myš, tedy pokud si nevystačíte s dotyky na titěrné prvky na displeji.

Jak vypadá Windows 11 na smartphonu:

Je tohle snad nejúspěšnější pokus o to, jak oživit zašlou slávu mobilních Windows? Na webu projektu Renegade můžete vidět aktuální stav podporovaných funkcí u jednotlivých telefonů, a pokud chcete, můžete si Windows 11 experimentálně nainstalovat i do svého telefonu a zkoušet jeho nové limity. Volte však podporovaná zařízení, která běžně nepoužíváte, protože to vypadá, že ve Windows 11 v mobilu zatím nefunguje volání...