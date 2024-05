Navrhli jsme si interiér v mobilní aplikaci IKEA. Skenujete telefonem, nábytek vybíráte z obřího katalogu

Do mobilní aplikace IKEA od stejnojmenného nábytkářského giganta přibyla funkce Kreativ, kterou jsme si mohli vyzkoušet v praxi. Jedná se o práci s 3D, které si můžete zobrazit v tzv. showroomech a nebo si pomocí mobilu naskenovat svůj vlastní prostor, který potřebujete zařídit. Následně do něj můžete vkládat 3D objekty z katalogu IKEA, a to buď přímo v mobilu, nebo na počítači. To proto, abyste věděli, jak bude nábytek v místnosti ve finále vypadat.



Přidáváme objekty do naskenovaného prostoru v mobilní aplikaci IKEA

Přímo z mobilu nebo webového prohlížeče jej pak můžete rovnou zakoupit. Pro generování místnosti však bude nutné, abyste byli zaregistrovaní, resp. přihlášení.

Rozšíření stávající aplikace IKEA

Modul Kreativ je v Česku přímo součástí mobilní aplikace IKEA. Po spuštění aplikace je třeba odrolovat dolů na modrý obdélník s názvem Kreativ. Po prokliknutí můžete využít předpřipravené showroomy, což jsou jakési prototypové místnosti a prostory, nám se však daleko více líbilo skenování reálné místnosti.



Místnost nafocenou telefonem můžete dovybavit i přes webový prohlížeč

Mobilní aplikace vás instruuje krok za krokem, jak místnost naskenovat. Nejdříve vyfotíte testovací sadu pěti fotografií, následně pokračujete nepřetržitým záznamem, kdy telefonem pohybujete ve směru ležaté osmičky. Následuje krok stranou a identické skenování. Místnost se následně nahrává na server, a vytváří se u ní prostorový efekt. Jakmile je hotovo, přijde vám notifikace do mobilu i do e-mailové schránky.

Z katalogu IKEA můžete do virtuální podoby vaší místnosti (řeší se jen její naskenovaná část) přetahovat vybrané produkty. V našem případě třeba sedačku, konferenční stolek, židli, koberec a dekorativní květinu. Jakmile máte hotovo, můžete si návrh uložit nebo produkty z mobilní aplikace rovnou objednat. Virtuální zabydlené místnosti se ukládají do cloudu, takže je můžete dovybavit i na větší obrazovce v počítači. Stačí se jen na desktopu přihlásit na webové stránky IKEA. Celý proces je velmi jednoduchý a dá se říct, že i relativně zábavný.

Představení funkce IKEA Kreativ:

Modul IKEA Kreativ je součástí aplikace IKEA, kterou si stáhnete bezplatně z Google Play a App Storu.