Návštěvnost App Storu je neskutečná. Apple poprvé ukázal statistiky, týdenní čísla vypadají jako údaje za rok

Apple nikdy nezveřejňoval jakékoliv detaily toho, co se děje na aplikačním obchodu App Store. Začal tak činit až po minisoudním vyrovnání mezi ním a skupinou vývojářů v roce 2021. Díky tomu vznikly tzv. zprávy App Store Transparency, které budou každý rok mapovat dění na mobilním aplikačním obchodě od Applu.

První publikovaná zpráva mapuje rok 2022, a dozvídáme se v ní, že v aplikačním obchodě bylo ke konci roku 1 783 232 aplikací. Celkem vývojáři do obchodu poslal 6 101 913 návrhů na publikacíi či aktualizaci aplikací, z nichž bylo 1 679 694 zamítnuto. Zde je třeba upozornit na to, že aplikace, která byla v loňském roce aktualizována dvacetkrát, přispěla stejným číslem i do těchto globálních statistik.



Applem uváděná týdenní návštěvnost App Storu zní až neuvěřitelně...

Nejčastější odmítnuté návrhy listingu aplikací patřily do kategorií Bezpečnost, Výkon, Business, Design a Právo. V loňském roce zmizelo z obchodu 186 195 aplikací, a to z celé řady důvodů. Mohly porušovat zákony, pravidla App Storu (pravidla designu, spam, porušení práva, kopie aplikací), regulátorů a nebo se jejich funkce pojily s podvodným nejdnáním. Největší počet odstraněných položek v rámci jedné kategorie hlásí hry, jen v loňském roce z App Storu zmizelo 38 883 titulů.

Vývojáři aplikací však s odstraněním nesouhlasili, a tak Apple evidoval 18 412 odvolání, zejména u vývojářů z Číny, USA, Velké Británie, Indie a Hongkongu. Pouze 616 odvolání uznal Apple jako opodstatněné. Zajímavou položkou je pak ostranění aplikací, které si vyžádaly vlády některých zemí. Čína si vyžádala stažení 1 435 položek z App Storu, z nichž 1 276 her nemělo k dispozici potřebnou licenci, na druhé pozici se umístila Indie (14), na třetí pak Pákistán (10).

V roce 2022 bylo na App Storu aktivních 36 974 015 vývojářů, 428 tisíc vývojářských účtů bylo ukončeno. Apple také z různých důvodů ukončil 282 036 628 uživatelských účtů a americký gigant se pyšní i tím, že zabránil podezřelým transakcím v hodnotě téměř 2,1 miliardy dolarů. Mimochodem o 100 tisíc dolarů více, než úspora, kterou za loňský rok eviduje Google.

Další zajímavá čísla

Vůbec poprvé se také dostáváme k dalším zajímavým číslům týkajících se vyhledávání a stahování aplikací. Průměrná týdenní návštěva App Storu se v roce 2022 dostala na metu 656 739 889! Ano čtete správně, toto nejsou údaje za rok, ale za týden... Průměrný počet stažení aplikací v rámci jednoho kalendářního týdne vloni činil 747 873 877. Průměrný počet opětovného stažení aplikací, které už uživatelé dříve používali, se dostal na nezvykle vysoké číslo 1 539 274 266. A to opět v průměru za jeden týden uplynulého roku.

Průměrný počet automatických aktualizací za jeden týden dosáhl čísla 40 876 798 492. Zde je ale třeba dodat, že aplikace stažené do iPhonu a iPadu z App Storu se aktualizují automaticky. Každý týden na App Storu hledalo nové aplikace v průměru 373 211 396 uživatelů iPhonů a iPadů. Apple nabízí svůj aplikační obchod ve 175 zemích světa, a vydání zprávy má být důkazem toho, jak je App Store bezpečný...

...jenže určitě není shodou náhod to, že se zpráva objevuje před letošní akcí WWDC, na které má Apple představit iOS 17. Právě tato verze systému se má otevřít alternativních obchodům, a je jasné, že Apple bude chtít za svůj App Store bojovat ze všech sil.

