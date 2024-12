Ne, Apple nezasílá vaše fotky na své servery. Ale může odesílat jejich data, a tuto funkci zapíná automaticky

Když bezpečnostní inženýr Jeff Johnson pustil do světa informaci o tom, že iPhony „zasílají“ informace na servery Applu, světová média převzala zprávu v tom smyslu, že iPhony odesílají do světa vaše fotografie. To samozřejmě pravda není, iPhony maximálně sdílí část těchto dat v zašifrované podobě, ovšem zarážející je několik skutečností. Apple o této funkci hovoří ve svých materiálech minimálně, a zapíná ji všem uživatelům iPhonů automaticky.



Funkce Rozšířené vyhledávání je automaticky aktivní i u iPhonů v Česku

Konkrétně máme na mysli funkci Rozšířené vizuální vyhledávání, která má na první pohled „šlechetné“ poslání. Díky ní totiž můžete zjistit název objektu nebo pamětihodnosti, která se na fotografii nachází. Stačí otevřít fotografii v aplikaci Fotky, potáhnout prstem nahoru a stisknout ikonku s hvězdičkami, která se objeví uprostřed spodní části displeje. Následně se dozvíte, co máte před sebou, ať už je to kostel, nebo třeba domácí mazlíček. Funkce jako taková se v základní podobě objevila už v iOS 15, kdy dokázala rozpoznat symboly pro praní a žehlení na štítcích oblečení. Nadstavba má více možností, ovšem bez sdílení dat to už nejde.

Funkce, která by neměla být v základu zapnutá

Za současného stavu však uživatelé iPhonů dávají Applu nevědomky souhlas k tomu, aby „soukromě propojil místa na vašich fotkách s globálním indexem udržovaným Applem“. Vše začíná strojovým učením na iPhonu, které analyzuje fotky a hledá oblast zájmu, která může obsahovat památku. Pokud se tak stane, vytvoří telefon zašifrovaný datový soubor objektu, který se zasílá na servery Applu, kde se porovnává s databází. Apple tak nedostane vaše konkrétní fotografie, ale obrazové informace, z nichž zjistí, co na fotce bylo zachyceno, a název objektu v zašifrované podobě vrací zpět na váš iPhone.



Schéma komunikace mezi iPhonem a servery Applu

Pokud bychom vycházeli z definice privátnímu computingu, je zřejmé, že v případě zasílání dat výrobci se už o soukromí v pravém smyslu slova nejedná, byť nejsou sdílena vyloženě žádná citlivá data. A pokud se Apple díky této funkcí dozví seznam míst, která jste navštívili a vyfotili, není to nic, co by jej nějak obohatilo. Apple totiž dávno ví, kde jste se pohybovali, a jaká místa často navštěvujete. I kdyby ze zjištění, co je na fotkách zobrazeno, poskládal časovou osu, nezjistil by o vás nic nového.

Asi i vám je jasné, že podobná funkce, by bez online služeb v iPhonech stěží fungovala, ovšem pro nás je zarážející spíše přístup Applu. O samotné funkci se téměř nezmiňuje, a navíc ji zapíná automaticky. Mnohem lepší praktikou by bylo upozornění na tuto funkci při prvním spuštění aplikace Fotky, přičemž funkci by si uživatelé museli zapnout sami. Podobně jako např. volitelné sdílení diagnostických dat (nejen) u hlasového asistenta.

Rozhodně se nemusíte bát, že by iPhony do světa posílaly vaše soukromé fotografie. A pokud přesto chcete funkci vypnout, učiníte tak přes Nastavení – Aplikace – Fotky – Rozšířené vizuální hledání.

Zdroj: Lapcatsoftware, Apple via TheVerge