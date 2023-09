Nebaví vás hledání nových her a aplikací na Google Play? Pusťte si video s doporučeními od influencerů

Zatímco starší generace uživatelů je zvyklá hledat nové hry a aplikace na Google Play podle textových recenzí, zkušeností ostatních uživatelů a orientuje se podle loga a screenshotů, pro mladší generaci to neplatí. Co není na videu, to jakoby neexistovalo. Právě na tyto uživatele cílí nová funkce Google Play, která doplňuje stávající výběry aplikací v Google Play. Na úvodní stránce obchodu se nově objeví videosekce „The Play Report“.

Jedná se o pilotní sérií videodoporučování her a aplikací, která bude průběžně pokrývat nejnovější či nejzajímavější aplikace a hry z Google Play. V každé z epizod budou vidět populární tvůrci obsahu ze sociálních sítí a YouTube, kteří mají podle Googlu upozornit na „trendy“ obsah nebo na skryté „perly“. Přímo v aplikaci Google Play se videa, v rámci pilotního projektu, objeví jen vybraným uživatelům v USA, postupem času by se však měla začít zobrazovat i uživatelům v dalších částech světa.



Takto budou vypadat videa The Play Report na úvodní stránce obchodu Google Play (Zdroj: Google Blog)

O samotná videa upozorňující na zajímavé hry a aplikace však v Česku nepřijdete. Google je bude zveřejňovat na svém YouTube, Facebooku či Instagramu. První epizoda bude vypuštěna do světa v několika následujících týdnech, jak budou videa vypadat, prozrazuje níže vložený teaser od Googlu.

Takto bude vypadat The Play Report od Googlu:

Zdroj: Google Blog