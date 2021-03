Nebude to herní mobil, ale přenosná konzole s Androidem. Qualcomm chystá konkurenci pro Nintendo Switch

Loni na podzim prosákly informace o tom, že Qualcomm představí vlastní mobil. Mělo se tak stát už v prosinci a neověřené zprávy hovořily o velmi výkonném telefonu zaměřeném na hráče. Nakonec z premiéry nic nebylo, ale na herním zařízení výrobce čipů zjevně opravdu pracuje. Akorát to nebude mobil, ale herní konzole, říká na základě svého zdroje Androidpolice.

Qualcomm je úspěšný výrobce samotných čipů, a tak původně nedávalo moc smysl, proč by se měl pouštět do celého vlastního telefonu. Na koncovém spotřebitelském trhu by se musel rvát o každého zákazníka s velmi silnou konkurencí a marže by měl přitom minimální. Ale koncepce mobilní herní konzole už trochu smysl dává.

Přerostlý telefon s odnímatelnými gamepady

Herní segment už roky významně roste a stále citelněji z něj ukrajuje i Nintendo se svou mobilní herní konzolí Switch. Ta přitom nemá srovnatelnou konkurenci. A právě tady vidí Qaulcomm příležitost – nové zařízení by mělo vypadat podobně, ovšem poběží na Androidu a bude otevřenější.

Nakonec nebyly daleko od pravdy ani podzimní zprávy, které hovořily o herním telefonu. Zařízení Qualcommu má mít podobně jako Switch odnímatelné herní ovladače, přičemž základ zařízení má tvořit placka s displejem podobná telefonu. Jen bude o něco větší (hovoří se o úhlopříčce 6,65“), tlustší a těžší (akumulátor má mít 6000 mAh). Je pravděpodobné, že bude i jako klasický telefon využitelná.

Modulární konstrukce umožní připojení herních ovladačů, na těch Qualcomm spolupracuje s erudovaným výrobcem herního příslušenství. Dále má být v jednání například také s herními vývojáři, aby byly na zařízení optimalizované hry. Hlavním tahákem má být Fortnite.

Z hlediska hardwaru vše poběží na nejvýkonnějším čipu od Qaulcommu a nebude chybět konektivita 5G. Levnější verze počítá pouze s Wi-Fi. Cena by přitom měla být velmi lákavá, aby konkurovala Nintendu Switch. Zdroje Androidpolice hovoří o 300 dolarech, což by odpovídalo cca osmi tisícům korun. Switch dnes stojí o tisícikorunu více.

Kdy se dočkáme? Údajně až za rok, tedy v první čtvrtletí roku 2022. Stávající situace na trhu vývoj trochu zpomalila.