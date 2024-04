Nebude to lepší pěšky? Mapy Google nabídnou ekologičtější trasy a řadu novinek pro elektromobily

Mapy Google uvedly u příležitosti Dne Země hned několik zajímavých novinek. Mezi ty nejzásadnější patří vyhledávání udržitelnějších způsobů dopravy a poskytování informací o nabíjecích stanicích pro elektromobily. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

„Pokud jde o cestování a dojíždění, chceme, aby lidé měli dostatek informací a mohli se rozhodovat udržitelněji. Díky novým aktualizacím funkcí v Mapách a Vyhledávání můžete najít pohodlné spojení veřejnou dopravou a pěší trasy, prohlédnout si alternativy k cestování letadlem a lépe porozumět odhadovaným množstvím emisí při letech.“ uvádí první příspěvek na blogu Google produktový manažer James Byers.

Alternativy trasy s nižšími emisemi

První novinkou je funkce, která kromě trasy pro auto nabídne alternativy v podobě pěší chůze nebo jízdy hromadnou dopravou. Mapy Google vás pochopitelně nebudou přesvědčovat, abyste šli pěšky z Ostravy do Brna – trasy s nižšími emisemi nabídnou pouze tehdy, pokud jejich absolvování bude trvat podobně dlouho.

Trasy s nižšími emisemi

Tato funkce bude v následujících týdnech k dispozici ve více než patnácti městech po celém světě – konkrétně v Amsterdamu, Barceloně, Bruselu, Budapešti, Curychu, Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Londýně, Madridu, Melbourne, Miláně, Mnichově, Montrealu, Paříži, Římě, Sydney a ve Vídni.

Vyhledávání spojení hromadnou dopravou

Vylepšení se dočká také funkce vyhledávání spojení hromadnou dopravou. Zásadní novinkou je podpora autobusových linek. Pokud budete hledat například „vlak z Bostonu do Filadelfie“, bude možné si přímo ve výsledcích prohlédnout jízdní řády a ceny jízdenek spolu s odkazy na rezervaci. Tato funkce je k dispozici pro vlaky ve 38 zemích (včetně Česka) a dálkové autobusové linky v 15 zemích (zde bohužel Česko nefiguruje).

Lepší pochopení emisí z létání

Často je let letadlem opravdu jediným praktickým způsobem, jak se dostat z bodu A do bodu B, nicméně dopad vaší cesty na životní prostředí se může značně lišit podle toho, jaký let si vyberete. Pomocí služby Google Flights si můžete ve výsledcích vyhledávání zobrazit odhadované emise u téměř každého letu a filtrovat lety s nižšími emisemi.

Tyto odhady jsou založeny na modelu TIM (Travel Impact Model), což je metodika, kterou Google zveřejnil v roce 2022 a která umožňuje předpovídat emise na jednoho cestujícího. Aby byly tyto informace ještě dostupnější, jsou nyní odhady TIM k dispozici také prostřednictvím rozhraní API pro vývojáře, které umožňuje jakékoli aplikaci nebo webové stránce zobrazovat emise z letů.

„I když je před námi v oblasti udržitelného cestování ještě dlouhá cesta, dnešní aktualizace poskytnou lidem více informací, které potřebují k tomu, aby si mohli vybrat alternativy s nižšími emisemi uhlíku.“ konstatuje v závěru James Byers.

Kde přesně je ta nabíječka?

Další novinku představil na blogu Google ředitel Map Andrew Foster. „Elektromobily jsou na vzestupu, což znamená, že stále více lidí hledá možnosti, jak nabíjet svůj vůz – ať už jsou na cestách, nebo plánují svou cestu. Abychom majitelům elektromobilů usnadnili přístup k užitečnějším informacím o nabíjecích stanicích, zavádíme v Mapách Google a ve vyhledávání nové funkce. Díky těmto aktualizacím můžete snadno vyhledat konkrétní informace o umístění nabíjecích stanic pro elektromobily, naplánovat si nabíjecí zastávky na cesty a mnoho dalšího.“

Podrobnější informace pro majitele elektromobilů

Navigace k nabíjecím stanicím a přesné určení místa, kde se nacházejí nabíječky, může být například ve vícepatrovém parkovacím domě nebo podzemních garáží složité. V následujících měsících se proto v Mapách Google začnou zobrazovat souhrny generované umělou inteligencí, které popisují přesné umístění nabíječky na základě informací z uživatelských recenzí.

V praxi to má vypadat tak, že se během cesty k nabíječce zobrazí na displeji informace obsahující podrobný popis ve stylu „Vjeďte do podzemních garáží a pokračujte podle značek k výjezdu. Těsně před výjezdem zahněte doprava.“

Podrobnější informace o umístění nabíječky

Tyto informace jsou dostupné díky milionům recenzí, které jsou denně zveřejňovány v Mapách Google a které pomáhají poskytovat přesné a aktuální informace o místech, jako jsou nabíjecí stanice. Aby byly ještě užitečnější, budou Mapy vyzývat řidiče k zadání dalších podrobností – například jaký typ zásuvky použili a jak dlouho čekali.

Zpětná vazba od řidičů elektromobilů

Hledání nejlepší nabíječky

Google hledá další způsoby, jak uživatelům poskytovat užitečné informace o nabíjení elektromobilů. Například pokud máte v akumulátorech málo energie nebo potřebujete dobít baterie při vyřizování pochůzek, budete moci v mapě v reálném čase vidět blízké nabíječky s podrobnými informacemi, jako je dostupnost portů a rychlost nabíjení. Tato aktualizace bude spuštěna v nadcházejících měsících po celém světě.

Informace o nabíjecích stanicích v reálném čase

Další novinkou je navrhování zastávek pro nabíjení na cestách s více zastávkami. Pokud tedy plánujete výlet, během kterého hodláte postupně navštívit několik míst, poskytnou vám Mapy Google návrhy nabíječek podél naplánované trasy. Tato funkce bude v nadcházejících měsících dostupná celosvětově pro automobily s Google built-in.

Plánování nabíjení na trasách s více zastávkami

Jestliže během výletu plánujete i přenocování, má pro vás Google řešení, protože poslední věc, kterou chtějí řidiči po celodenní jízdě dělat, je hledání nabíjecí stanice. Díky novému filtru na google.com/travel lze ve vyhledávání zobrazit jen ty hotely, které nabízejí možnost nabíjení elektromobilů.