Nebuďte otroky Instagramu. Tichý režim vypne upozornění a druhé straně odešle automatickou odpověď

Instagram přichází s novou funkcí Tichého režimu, která má uživatele chránit před nadměrným trávením času na této sociální síti. Aktivací tichého režimu dojde k vypnutí upozornění na příchozí zprávy do directu (DM). O momentální nedostupnosti uživatele v tichém režimu se dozví i druhá strana – u profilové fotky bude svítit symbol měsíce. Na soukromou zprávu bude odesílateli zaslána automatická odpověď.



Že jste v Tichém režimu, uvidí i druhá strana

Tichý režim je možné zapínat a vypínat buď ručně, nebo si udělat časový plán, od kdy do kdy jej spouštět – například během noci, v pracovní době nebo ve vyučování. Po návratu do normálního režimu zobrazí Instagram oznámení se stručným souhrnem toho, co nejdůležitějšího se stalo během vaší nedostupnosti. Dospívajícím uživatelům se bude Tichý režim sám nabízet v pozdních nočních hodinách.



Nově si můžete nastavit černou listinu slov. S nimi související příspěvky už se vám nezobrazí

Nová funkce Instagramu je dostupná nejprve ve Spojených státech, Velké Británii, Irsku, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Do dalších zemí se má dostat později. Vedle tichého režimu přinese Instagram i další drobná vylepšení, například rozšíření filtru klíčových slov. Mimo komentáře a DM už bude fungovat i v doporučování – po vložení do „blacklistu“ už aplikace nebude doporučovat příspěvky s těmito slovy nebo hashtagy.

Jak funguje Tichý režim v Instagramu: