Nečekané varování na aplikaci Zprávy od Googlu. Měla sbírat data o poloze, Google ale jen zaškrtnul špatné políčko

Poměrně kuriózní situace se odehrála ve spojitosti s aplikací Zprávy Google, která je u mnohých telefonů předinstalovaná jako primární aplikace pro obsluhu textových zpráv a RCS komunikace. Pokud už máte ve svém telefonu už Android 14, možná se vám na displeji objevilo varování o tom, že aplikace Zprávy sdílí lokalizační data se třetími stranami, což je něco, co by určitě spoustu uživatelů polekalo. Naštěstí se jednalo jen o chybu, přesto je na ní zarážející to, jak snadno se mohou vývojáři „překliknout“.



Varovný systém na změnu sdílení dat týkající se polohy funguje. Ověřil jej Google, a to nedopatřením, kdy vývojáři u aplikace Zprávy nedopatřením zaškrtnuli kolonku „Sdílí lokalizační data se třetími stranami“

Každá aplikace, která je na Google Play má svou vlastní sekci týkající se zabezpečení údajů. V ní se dočtete informace o tom, jaké údaje aplikace sbírá, popř. sdílí se třetími stranami. A právě tato sekce se stala Googlu osudnou, protože vývojáři nedopatřením zaškrtnuli špatnou kolonku, takže na nové Androidy dorazilo varování o tom, že aplikace Zprávy od Googlu začala najednou ukládat a sdílet skutečnou polohu uživatelů. Naštěstí to není pravda, a v obchodu už došlo k patřičné nápravě, jenže se tak v plné nahotě ukazuje největší slabina tohoto systému, který podle Googlu stojí za větší transparentností.

Pravda, jaká se zrovna hodí

Za přesnost uváděných informací pro sběr a sdílení soukromých dat jsou odpovědní samotní vývojáři. Dříve stanovená pravidla mohou změnit prakticky kdykoliv, jenže je zarážející, že Googlu k tomu stačí jen „dobré slovo“. Chybí totiž jakákoliv automatizovaná kontrola, která by mohla ze zdrojového kódu určit, jaký druh dat aplikace sbírá, ukládá či aktivně odesílá.

V extrémních případech mohou vývojáři tvrdit, že žádná data nesbírají, a klidně je sbírat na pozadí. Ano, možná se na to časem přijde a Google požádá o nápravu nebo aplikaci odstraní, ale do té doby může vesele fungovat a sbírat uživatelská data, aniž by o tom měl kdokoliv sebemenší tušení. A v tom nejhorším případě se na sběr dat nepřijde nikdy...

