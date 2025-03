Nečekaný budíček aneb jak se stane, že vás Pixel v posteli natočí nahého a fotky pošle přátelům

Nastavil si budík, ráno se vzbudil a poslepu se jej snažil vypnout. Americký uživatel Pixelu přitom nechtěně pětkrát stiskl boční tlačítko, což vyvolalo funkci Tísňové volání. Příjemně hrající melodii budíku nahradila siréna a informace o tom, že probíhá vytáčení nouzového čísla. To sice uživatel stihl vypnout, ale už bylo zaděláno na problém, protože se telefon mezitím spojil s nouzovými kontakty.



Nastavení tísňového režimu u Pixelu 9 Pro XL

Jednou z méně známých funkcí nouzového režimu (nejen u Pixelů) je to, že při jeho aktivaci telefon odesílá nouzovým kontaktům video ze selfie kamery. V případě tohoto konkrétního uživatele tak svým dvanácti kontaktům poslal video, na kterém je téměř nahý. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, protože odeslaný obsah naznačoval, že by uživatel mohl být skutečně v ohrožení. Všech dvanáct obeslaných kontaktů se na něj obrátilo s dotazem, zda nebyl obětí sexuálně motivovaného útoku. On byl přitom jen rozespalý a polonahý v posteli.

Upravte si nastavení tísňového režimu

Nakonec se z toho stala úsměvná historka, která však ukazuje, že si ne vždy uvědomujeme všechny možnosti bezpečnostních funkcí. Pokud byste se chtěli v budoucnu vyhnout podobnému trapasu, můžete si v nastavení funkce deaktivovat pořizování fotografií a videí. Zároveň je vhodné vypnout automatické vytáčení tísňových služeb a zapnout nutnost podržení tlačítka na displeji. Tím předejdete situacím, kdy by telefon zdánlivě sám od sebe při běžném používání vytáčel nouzové číslo. Hovor v takovém případě stihnete včas deaktivovat.

Také stojí za zvážení aktualizovat si seznam nouzových kontaktů. Pokud by vás potkala podobná nepříjemnost, bylo by vhodnější, kdyby video intimních partií dorazilo pouze manželce než vašim kamarádům, kolegům z práce nebo třeba tchyni.

Zdroj: Reddit