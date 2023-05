Nečekaný návrat, legenda to v Evropě znovu zkusí s mobily. HTC U23 Pro vypadá jako příjemná střední třída

Drtivá většina byznysu tchajwanské značky HTC se točí kolem virtuální reality. Souboj s konkurencí o nejlepší smartphony na trhu vzdala firma už dávno. Jednou za pár let sice představila nějaký nový telefon (například blockchainový HTC Exodus 1 z roku 2018) a základní skromné portfolio drží na domácím tchajwanském trhu, ale žádný zásadní dopad do mobilního byznysu to už na rozdíl od minulosti nemá.



HTC U23 Pro je v prodeji v hnědé a bílé barvě

O to víc překvapil výrobce novinkou, kterou dnes uvedl globálně a s jejím prodejem se počítá v Evropě včetně Česka. HTC U23 Pro tentokrát není nijak specializovaný model, jde o klasický Android vyšší střední třídy s 5G konektivitou a čipsetem Snapdragon 7 Gen 1. HTC nešetří ani na paměti a telefon vybavil přímo porcí 12 + 256 GB, což je na úrovni nejvyšší třídy. Telefon přitom stojí 13 500 Kč, resp. 569 eur.

HTC U23 Pro na produktovém videu výrobce:

Proti minulosti se částečně mění systém distribuce. Hlavním prodejním kanálem je evropský e-shop HTC, s nímž má značka jistě nižší náklady než s klasickou retailovou distribucí, ale samozřejmě není vyloučeno, že telefon nabídnou i některé české e-shopy a obchody s elektronikou. Předobjednávky na e-shopu HTC trvají do 4. června, v rámci nich k nákupu telefon získá zájemce zcela bezdrátová sluchátka HTC Earbuds Plus v hodnotě 84 eur (2 tisíce korun) zdarma jako dárek.

Příjemné překvapení ve výbavě

Telefon navazuje na střídmý, ale přesto líbivý design starších smartphonů HTC, na výběr je tmavě hnědá nebo bílá verze. Telefon je odolný podle stupně krytí IP67 a přitom na svém těle zachoval i 3,5mm jack. Dalším nesporným lákadlem v dané cenové třídě je podpora bezdrátového dobíjení (výkon až 15 W). Mimo to se vestavěná baterie s kapacitou 4600 mAh dokáže dobíjet i kabelově výkonem 30 W.



HTC U23 Pro používá zadní fotoaparát se čtyřmi objektivy

Novinka od HTC používá 6,7palcový Full HD+ OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Panel je krytý ochranným sklem Gorilla Glass Victus. Zadní fotoaparát má dokonce čtveřici objektivů v sestavě primární, širokoúhlý, makro a hloubkový (108 + 8 + 5 + 2 Mpx). Z nich je nejpodstatnější primární 108 Mpx s objektivem se světelností f1.7 a optickou stabilizací (OIS). Přední selfie kamera v průstřelu displeje nabídne rozlišení 32 Mpx.



Výrobce propaguje telefon jako ideální pro virtuální realitu, ale používat ho můžete samozřejmě i samostatně bez VR headsetu

Hlavní byznys pro HTC zůstává virtuální realita, proto taky tento telefon propaguje jako ideální pro stremování obsahu do VR headsetů HTC Vive, k tomu lze ale využít prakticky jakýkoli jiný lépe vybavený smartphone. Do prostředí telefonu byla předinstalovaná aplikace Viverse, kde si zájemci mohou vytvořit vlastního avatara a toho poté odeslat do metaverza vytvořeného HTC. Jinak jde ale o klasický smartphone postavený na Androidu 13.