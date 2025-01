Nečekaný pomocník při odvykání kouření. Hodinky se speciální aplikací jsou důležitou podporou na zápěstí

Chytré hodinky dnes mají hodně široký zápřah funkcí, od měření zdravotních funkcí přes notifikace a cvičení až po detekci nehod. Studie, za kterou stojí Univerzita v britském Bristolu však ukazuje, že mohou hodinky výrazně pomoci i při odvykání kouření.



Takto vypadá aplikace pro odvykání kouření v hodinkách se systémem Wear OS

Kouření cigaret je dnes hlavní příčinou nemocí, kterým lze předcházet, a předčasných úmrtí. Kouření poškozuje téměř každý orgán těla a snižuje kvalitu i očekávanou délku života. Přestat kouřit je však pro kuřáky velmi obtížné, a pokud se k tomu skutečně časem odhodlají, nemusí fungovat ani jedna ze stávajících metod. A právě zde by mohly hodně pomoci chytré hodinky.

Hodinky jako nečekaný pomocník

Výzkumný tým zmiňované univerzity pro chytré hodinky navrhl software, který detekuje typické pohyby rukou při kouření. Např. při držení zapálené cigarety, nebo při „potáhnutí“. Jakmile hodinky zjistí, že máte v rukou cigaretu, zavibrují a zobrazí na displeji motivační zprávu, za kterou stojí stávající a dřívější kuřáci: „Přestat kouřit znamená lépe dýchat...přestat je skvělé“. Na domovské obrazovce zmiňované aplikace se pak dočtete počet vykouřených cigaret a „potáhnutí“ za aktuální den. První verze softwaru vznikla pro Wear OS, a byla testována u hodinek značky TicWatch.

Podle autorů aplikace se jedná o vůbec první intervenci v chytrých hodinkách zamířenou proti kuřákům. Aplikace jako taková navíc běží čistě v hodinkách a ke svému fungování nepotřebuje smartphone. Když už se pro ni kuřáci rozhodnou, to, že budou mimo dosah telefonu nijak „nevypne“ varovné zprávy.

Úvodní studie se účastnilo 18 účastníků, kteří s kouřením chtěli skončit, a to ve věku od 18 do 70 let, kteří kouřili denně více než 10 cigaret. Měli na zápěstí hodinky a aplikaci používali dva týdny. Ve finále pak dvanáct lidí uvedlo, že jim informační zprávy na hodinkách pomáhaly v tom, aby s kouřením přestali, nebo alespoň zatím snížili počet vykouřených cigaret. Brali je jako důležitou podporu. Mezi negativní reakce patřilo to, že zprávy zapadly v informačním šumu chytrých hodinek, anebo že se neobjevily přesně v čas, kdy měl uživatel zapálenou cigaretu, ale až později, kdy už neměly žádný smysl.

Autoři aplikace chystají dlouhodobější testování vylepšené verze aplikace na daleko širším spektru uživatelů, která by zobrazovala daleko větší počet různorodých varovných ale i povzbuzujících zpráv. Tím nejvyšším cílem je pak to, aby tato aplikace na hodinkách kuřáky odradila natolik, že už si, v ideálním případě, nikdy nezapálí.

Zdroj: Bristol