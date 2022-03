Nechcete utrácet za iPhone? Apple možná nabídne smartphony za měsíční předplatné

Stejně jako si dnes zákazníci Applu předplácí služby jako Apple Music, iCloud, TV+ a další, tak si v budoucnu budou moci předplatit i hardware s logem nakousnutého jablka. Jak uvádí Mark Gurman z agentury Bloomberg, jehož informace se v minulosti mnohokrát ukázaly jako velmi spolehlivé, si Apple velmi vážně pohrává s touto myšlenkou.

Zákazník si tak bude moci místo běžného nákupu telefon předplatit jako službu, respektive si zařízení „pronajme” za měsíční předplatné. Nepůjde navíc jen o iPhony, ale podobně by mělo být možné si předplatit i další produkty Applu jako třeba iPady a možná i počítače. V případě iPhonů tak půjde o alternativu k již provozované službě nákupu iPhonu na splátky, které už v určitých zemích nabízí.

Bude mít komu prodávat své služby

Chystaný pronájem produktů za předplatné je přitom velice chytrý krok. Bude totiž moci své produkty nabídnout i zákazníkům, kteří by si je jinak nemohli dovolit. Potencionálně tak rozšíří svou uživatelskou základnu, kterým pak k pronajmutému hardwaru může začít nabízet i své služby. Ostatně ty se v posledních měsících pro Apple staly stěžejní, jelikož dle posledních zveřejněných výsledků už představují skoro pětinu jeho tržeb.

Bloomberg dodává, že součástí pronájmu bude i možnost výměny zařízení za nový model po určité době používání. Ve světě není tento způsob ničím výjimečným, většinou jej ale provozují samotní prodejci. Podobnou službu pronájmu Apple produktů i u nás nabízí někteří velcí prodejci elektroniky.

Zde je ale zajímavé to, že by si to celé Apple provozoval sám. Podle Bloombergu by možnost předplatného hardwaru mohla být oznámena již koncem tohoto roku, případně začátkem roku 2023. Nejdříve však služby bude pravděpodobně dostupná opět v USA.

