I tohle může být pro někoho důvod, proč neaktualizovat iOS: „Aby mě z vesmíru nešpehoval Elon Musk”

Americká politická situace může ovlivnit procenta iPhonů na nejnovější verzi systému iOS 18.3. Mezi americkými uživateli se šíří obavy spojené s Elonem Muskem, jehož satelitní síť Starlink (v režimu Direct-to-Cell) je testována na iPhonech v síti amerického T-Mobilu. A to v podobě rozšířené podpory konektivity, která dříve odstartovala u Samsungů. Uživatelé iPhonů jsou znepokojeni především tím, že Musk, který vede poradní úřad DOGE (Úřad pro efektivitu státní správy), má přístup ke spoustě (vládních) informací a teoreticky by mohl přes satelitní síť sledovat iPhony. Tyto obavy posílilo i nedávné vyjádření Marka Gurmana z Bloombergu o „tajné dohodě mezi Applem, SpaceX a T-Mobile USA“.



Nechci, aby mě sledoval Elon Musk. Applu spolupráce s T-Mobilem a SpaceX zřejmě sníží procenta uživatelů, kteří aktualizovali na nejnovější iOS 18.3

Na sociálních sítích a diskusních fórech se šíří informace o údajném tajném připojování iPhonů k satelitům a následném celonárodním špehování ze strany Elona Muska. Jako příklad si můžeme ukázat toto vlákno na Redditu nebo tuto diskusi na fórech Applu. Strach je nejen neopodstatněný, ale může navíc negativně ovlivnit jinak velmi dobré statistiky aktualizací iPhonů. Apple dosud vykazoval výborná čísla, ale pokud uživatelé ve velkém odloží aktualizaci na iOS 18.3, přijdou také o důležité záplaty a mohou se vystavit bezpečnostním rizikům, která budou mnohem hmatatelnější a vážnější, než domnělé sledování z vesmíru.

Proč jsou obavy zbytečné

Elon Musk je kontroverzní osobností zejména díky spolupráci s prezidentem Donaldem Trumpem. A pro jeho kritiky je to něco jako voda na mlýn, zejména kvůli domnělému automatickému špehování ze strany satelitní sítě Direct-to-Cell. Vadit může i to, jak se Musk staví k problematice soukromí uživatelských dat. iPhony skutečně v tomto případě dokáží hledat satelity i když jsou v kapse, a to tehdy, když nemají v odlehlých místech přístup do běžné pozemní sítě. A to je ostrý kontrast s nouzovou satelitní službou u iPhonů, která funguje se satelity Globalstar. U ní musíte iPhone aktivně namířit na oblohu. Spousta lidí však Muskovi jednoduše nevěří, a svůj odpor prezentují tím, že nehodlají aktualizovat na iOS 18.3.

Jenže, obavy jsou úplně zbytečné. Aktuální provoz je jen ve fázi testování, a pouze na území USA. Pokud se uživatelé nezaregistrovali do beta testování Direct-to-cell, jejich iPhone se k satelitům nemůže připojit. Navíc je to jen otázka amerického operátora T-Mobile. V případě, že by tuto službu americký operátor zavedl povinně všem zákazníkům, řada z nich by to mohla brát jako teoretický zásah do soukromí. To však pro tuto chvíli neplatí. Nemluvě o tom, že je satelitní konektivita ve všech případech šifrovaná. A to jsme nezmínili, že i samotný Apple, Google a další technologické firmy už o nás dávno ví úplně vše.

