Nechete, aby Meta trénovala svoji AI na vašich datech? Z programu se můžete odhlásit na Instagramu i Facebooku

Meta začne trénovat svou umělou inteligenci Meta AI na datech evropských uživatelů Facebooku a Instagramu. Společnost ubezpečuje, že se není čeho obávat, protože to zahrnuje splnění tří důležitých podmínek:

Meta bude AI trénovat na veřejných příspěvcích, fotografiích s popisky a komentářích, tj. ne na soukromých konverzacích AI trénink bude dostupný jen u uživatelů starších 18 let Uživatelé dostanou v průběhu času e-mail s podrobnostmi a informacemi o tom, kde mohou vznést námitku proti využívání těchto dat

Problém je však takový, že mnozí uživatelé tento typ e-mailového upozornění ani nezaregistrují. Mně samotnému do e-mailu nedošlo žádné upozornění, a až při detailním pohledu jsem zjistil, že je tato zpráva od Mety vyhodnocena jako spam či reklamní sdělení. Pokud ani vy nechcete, aby se na vašich příspěvcích, fotkách a komentářích z Facebooku a Instagramu trénovala umělá inteligence, máte čas na vznesení námitky do 27. května.

Jaký je přesný postup?

Facebook

V mobilní aplikaci Facebook je nutné kliknout na svůj portrét poblíž pravého horního rohu displeje. Dále otevřete kartu „Nastavení a soukromí“ a pokračujte do „Centra soukromí“. Hned první zarámovanou informací je informace o Meta AI, kde ve druhém odstavci hledejte aktivní odkaz „vznést námitku“.



Jak ve Facebooku vznést námitku proti trénování AI na vašich datech

Tato sekce není přímo součástí aplikace, takže se otevře okno webového prohlížeče v mobilní verzi Facebooku, která vás informuje o tom, že nic nelze zobrazit, protože nejste přihlášeni. Musíte se tedy v mobilní verzi přihlásit, následně se vrátit do aplikace Facebooku a své přihlášení autorizovat. Když se poté vrátíte zpět do formuláře pro vznesení námitky, alespoň v našem případě se objevila chyba. Bylo nutné prohlížeč zavřít, vrátit se do mobilní aplikace a opětovně stejným způsobem vznést námitku. Neznalý uživatel může nabýt dojmu, že Meta tak trochu uživatelům hází klacky pod nohy.

Potvrzení, které vám dorazí do e-mailu

V informačním letáku se dozvíte, že můžete vznést námitku proti používání těchto dat. Meta si však vyhrazuje právo využívat tato data i přes váš nesouhlas „za účelem vývoje a zlepšení AI od společnosti Meta“. V námitce vyplníte e-mail a volitelně také důvod námitky (např. „I don't agree with using my data for AI training“). Následně se ve webovém prohlížeči dozvíte, že vaší námitce bude vyhověno, a totéž vám dorazí i jako potvrzení do vámi uvedené e-mailové schránky. Za zmínku stojí i informace, že schránka, ze které e-mail došel, nepřijímá příchozí zprávy, a že nemáte posílat žádné odpovědi.

Instagram

V mobilním Instagramu klikněte na svůj portrét v pravém spodním rohu. Pokračujte tlačítkem se třemi čárkami v pravém horním rohu. Odrolujte úplně dolů (položek v nastavení je možná až zbytečně mnoho) na „Centrum soukromí“.



Jak v Instagramu vznést námitku proti trénování AI na vašich datech

Objeví se stejná informační obrazovka, ve které můžete ve druhém odstavci najít klikatelný odkaz "vznést námitku". Instagram opět otevírá webovou stránku, která však tentokrát nepožaduje žádné vaše dodatečné přihlášení. E-mailová adresa je předvyplněná, do políčka níže můžete zadat svůj nepovinný komentář. Po stisku tlačítka "Odeslat" nečekejte žádnou rychlou odezvu stránky. Já si počkal okolo deseti vteřin, než se na displeji objevilo potvrzení o tom, že mé námitce bude vyhověno.

Další podrobnosti okamžitě dorazily do e-mailové schránky, přičemž znění zprávy je identické jako v případě Facebooku. I tentokrát na ni nemáte posílat žádnou odpověď, protože vaše zpráva nedorazí do cíle.