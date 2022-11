Nechte telefon řešit úlohy světového významu, když zrovna spíte. Podpořte modelování tropických cyklón

Zatímco v mobilním pravěku jsme si telefony na noc vypínali, protože v noci nebyly potřeba a i přesto dokázaly zazvonit a vzbudit nás v pravý čas, u smartphonů to dávno neplatí. Pokud chcete, aby vás smartphone ráno vzbudil do práce, musí zůstat přes noc zapnutý. Jenže tento čas je pro telefon neefektivní, protože nic nedělá a jen se pomalu vybíjí. Pokud jej chcete na noc trochu zaměstnat, nevadí vám datové přenosy ani to, že musí být na nabíječce, máme pro vás malý tip...

Britská Imperial College London spolupracuje s operátorem Vodafone na aplikaci DreamLab, která má pomoci s výpočty pro výzkumné programy. Jednoduše si aplikaci nainstalujete, vypnete úsporný režim, nastavíte, kolik dat může aplikace spotřebovat, a ta čeká na to, až ulehnete do postele. Nevyužitý výpočetní čas smartphonů (zapojených do nabíječky) pak aplikace využije pro důležité výpočty aktuálně běžících projektů. Telefon můžete mít připojený na Wi-Fi, popř. můžete nastavit maximální množství využitých mobilních dat. A pokud jste však zákazníci Vodafonu, spotřebovaná data se do FUP limitu nezapočítávají.



S výpočty nemusíte čekat až na noc. Stačí DreamLab spustit i během nabíjení telefonu během dne. Každý výpočet se počítá...

Díky tomu, že aplikaci zaštiťuje i Nadace Vodafone Česká republika můžete počítat i s tím, že je kompletně přeložená do češtiny. Hned po nastavení a spuštění aplikace se přidáte do aktuálního výzkumu „Modelování tropických cyklón“, který však můžete změnit na jiný projekt. Aktuálně jsou v nabídce celkem čtyři, a u každého z nich vidíte aktuální progress, počet zapojených uživatelů i nutný počet výpočtů.

Dobrovolníků je žalostně málo

Právě počet přispěvovatelů je však u všech projektů velmi nízký, i přesto, že jsme si aplikaci spustili s pořadovým číslem 3 466 799, je u každého projektu jen tři až pět tisíc pravidelných přispěvovatelů, kteří nechávají probíhat výpočty na svém smartphonu. Pokud chcete i vy přispět svou ruku k dílu, můžete tak učinit po stažení aplikace DreamLab z Google Play či AppStoru.

A nakonec nemusíte čekat ani na noc, stačí aplikaci občas spustit, když telefon připojíte do nabíječky. Za pět minut dobíjení můžete přispět i 14 výpočty, které jsou potřeba pro dotažení jednotlivých výzkumů. Sluší se také zmínit to, že aplikace si od vás nesbírá žádná soukromá uživatelská data. Nabízené přihlášení, resp. propojení s Googlem a Facebookem je určeno jen pro sdílení postupu mezi jednotlivými vašimi zařízení. Přihlášení tak můžete jednoduše přeskočit.

Zdroj: Imperial College London