Nechtěl si pošramotit image, teď už je to ale úplně jedno. Apple konečně vyvíjí vlastní podobu ChatGPT

Google má v Androidech Gemini, pro mnoho uživatelů jsou ve smartphonech důležité i aplikace ChatGPT nebo Perplexity. Apple však situaci zlehčuje a dlouhou dobu se drží předpokladu, že o tyto zmíněné „chatboty“ je na trhu mizivý zájem. Pravdou je však pravý opak – mobilní umělá inteligence je na nich přímo závislá. Stačí se jen podívat do aplikačních obchodů a i běžný uživatel má jasno, že hodnocení poblíž maximální pětky a desítky až stovky milionů stažení prostě není náhoda.



Chat GPT (jen na Androidu) přes 500 milionů stažení, Perplexity hlásí 10 milionů, Gemini pak dalších 500 milionů (ale i díky předinstalacím). Proč nemá Apple svého vlastního chatbota? Manažeři dlouhodobě předpokládali, že o ně bude mizivý zájem

Zatímco dříve tyto aplikace nedokázaly ovládat telefon jako běžní hlasoví asistenti (například Siri), aktuální generace Gemini to už zvládá. Není tedy divu, že tyto aplikace jsou ve smartphonech velmi populární. Vedení Applu je sice ohledně chatbotů poháněných umělou inteligencí, které umí vykonat více úkolů najednou, skeptické, přesto však začaly přípravy na vytvoření chatbota od Applu, který by měl v budoucnu konkurovat ChatGPT. Asi lépe pozdě než vůbec.

Samotný ChatGPT je ukázkovým příkladem možností chatbota, který je sice propojený i se Siri, jenže jejich společné odpovědi nejsou tak bohaté, jako když necháte ChatGPT odpovídat samostatně. Na druhé straně je tu špičkový Google Gemini, s nímž se snahy Applu nedají vůbec srovnat. V telefonech je mnoho uživatelů doslova „závislých“ na modelech umělé inteligence, někteří se na chatboty obracejí i na úkor tradičních vyhledávačů. Kde by byl Apple, kdyby se jeho manažeři stále nedrželi svého mylného předpokladu?

AKI vyvíjí „ChatGPT“ od Applu

Apple možná dříve nechtěl vývojem podobného AI chatbota ukázat, jak je ve světě AI pozadu, ale to už stejně všichni vědí, takže se navenek nemusí snažit o udržení image. Možná právě proto v týmu Applu vznikl nový tým AKI (Answers, Knowledge and Information), který dostal na starost vývoj AI vyhledávání ve stylu ChatGPT.

Podle Marka Gurmana z Bloombergu se bude jednat o takzvaný „answer engine“ (neboli „systém pro odpovědi“), který bude umět procházet web a odpovídat na dotazy běžného charakteru. „ChatGPT“ od Applu má později fungovat jako samostatná aplikace a současně jako podpůrný systém pro budoucí verze aplikací Siri, Spotlight a Safari. Ve výsledku máme čekat ořezanou aplikaci ve stylu ChatGPT, která však bude mít vlastní přídavky od Applu. Pokud se to americkému gigantovi povede, mohal by to být další ukázka nového směřování ve vývoji AI. Dosavadní pokusy byly, zejména s ohledem na konkurenci, spíše rozporuplné.

Už teď je však jasné, že to nějakou dobu potrvá. Apple nabral při vývoji skluz – například stále do iPhonů nedodal chytřejší Siri, kterou oznámil už na loňském WWDC. U příležitosti podzimního představení iPhonů 17 určitě můžeme čekat další AI novinky, otázkou je, jak budou komplexní a zda se Apple konečně výrazněji zaměří na Evropu, respektive začne podporovat i další jazyky – podobně jako Google, Samsung nebo Xiaomi. Bez češtiny je totiž pro české uživatele poloviční, zatímco dříve popsaná řešení si (až na Samsung) poradí i se syntézou a rozpoznáváním mluvené češtiny.