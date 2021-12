Nedal vám někdo štěnici? Nová aplikace od Applu je výhradně pro Android a odhalí cizí AirTagy

Z trackeru Apple AirTag se hned po jeho jarním představení stal hit a kromě toho, že lidem pomáhá nalézt ztracená zařízení bohužel našel i využití pro různé nekalé činnosti. Tyto lokátory totiž někteří uživatelé využívají ke sledování lidí či krádežím. Tomu se Apple snaží všemožně zabránit a na iPhonu již dnes uživatelům automaticky vyskočí notifikace, pokud mají u sebe cizí AirTag. Zranitelní tak zůstali hlavně uživatelé Androidu.

Až doposud. Apple totiž pro Android potichu vydal novou aplikaci zvanou Tracker Detect, která je napojena do sítě Apple Find My. Díky ní dokáže lokalizovat cizí AirTagy v okolí. Nejde však jen pouze o AirTagy. Aplikace dokáže najít veškeré lokátory kompatibilní s Apple Find My, a to i od jiných výrobců. Pokud vám někdo takové zařízení podstrčil, budete na něj hned upozorněni v aplikaci.

V ní se kromě upozornění dozvíte také bližší informace o nalezeném zařízení včetně sériového čísla či případné zprávy od majitele. Součástí Tracker Detect je také jednoduchý návod, který uživatelům poradí, jak nalezený AirTag deaktivovat, aby již nemohli být dále sledováni.

Jedná se tak o další ač nenápadný krok, jak Apple rozšiřuje své služby i na konkurenční platformu. Jde totiž o vůbec první pokus napojení Find My na telefony s Androidem. Uvidíme, zda v budoucnu rozšíří funkce aplikace i na ovládání AirTagu. Ten dosud funguje pouze s jablečnými telefony, což je v tomto případě skoro až zbytečné omezení a telefony s Androidem data z něj mohou pouze číst. Aplikace Tracker Detect je již nyní zdarma ke stažení v obchodě Google Play.

