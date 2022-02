Nedokončený projekt. Google chtěl do Androidu 11 dostat informacemi nabitý lockscreen. Jak měl ve finále vypadat?

Ne všechny softwarové novinky se dostanou do finální podoby softwaru. Své o tom ví i Google, který již v době existence Androidu 11 finalizoval koncept nové podoby zamykací obrazovky a funkcí v režimu Always On. Softwarový koncept „Smartspace“ se sice do Androidu nedostal, i tak se můžeme podívat na to, jak by tento režim ve finále vypadal.

V Always On režimu si všímáme slůvka Good Night. Po kliknutí na toto tlačítko by se na zamykací obrazovce zobrazily widgety a zástupci funkcí, které by byly relevantní pro danou část dne, pro stav telefonu či pro místo, kde se aktuálně nacházíte. Pokud by k telefonu byla připojena sluchátka, jedním kliknutím byste se dostali do seznamu doporučených skladeb, které nejčastěji posloucháte, při příchodu na nádraží či na zastávku by se vám na lockscreenu po kliknutí na tlačítko zobrazily nejbližší odjezdy spojů. Při vstupu do obchodu by se vám zde místo toho načetla např. zákaznická karta a další relevantní informace.

I když to vypadá na to, že tato funkce by byla exkluzivně dostupná jen u Pixelů, nakonec se s ní počítalo i u OEM výrobců. Google měl v plánu to, aby si mobilní výrobci mohli tyto rychlé akce sami personalizovat, resp. nabídnout jejich různé speciální podoby. Nakonec se tak nestalo. V čem hledat příčinu?

Smartspace jako nástupce Google Now? Tento nedokončený projekt nám nejvíce připomíná nástupce aplikace Google Now, tj. Chytrých karet Google. Ty se objevily již u Androidu 4.1, a jejich hlavním cílem byl čistý design s personalizovanými informacemi. Na jednom místě jste tak viděli aktuální počasí, případné zdržení na cestě do práce, apod. Záhy však byl Google Now nahrazen službou Google Objevit, která slouží primárně jako agregátor novinových zpráv. Americký gigant se tak od svého původního poslání velmi výrazně odklonil, a koncept Smartspace mohl znamenat návrat zpět na původní kolej. Leč, nestalo se tak a zřejmě už ani nestane.

Tento megalomanský projekt by byl zřejmě velmi složitý na společnou koordinaci s OEM výrobci. Do hry navíc vstupují i otázky ohledně bezpečnosti a soukromí, protože přímo na Always On displeji by mohly být zobrazeny citlivá a soukromá data, samozřejmě bez nutnosti odemknutí telefonu. A pokud by Google zase před zobrazením těchto doplňků vyžadoval zadání PIN kódu, znaku nebo přiložení prstu na čtečku, bylo by to přesně proti samotnému konceptu pro rychlé zobrazení relevantního obsahu. To už byste si mohli rovnou vše zobrazit ve widgetech na ploše pohotovostního režimu.

Představení operačního systému Android 12:

Na druhou stranu, pokud by Google v předchozích dvou letech přišel s obdobným přístupem, konečně bychom se vymanili z potřeb jednotlivých aplikací, protože by byl daleko důležitější kontext samotný. I v Androidu 12 se tak stále vše točí okolo jednotlivých aplikací místo toho, aby byly důležité informace sesumírovány v jednotné nabídce. A protože byl tento projekt uložen do šuplíku, těžko lze v dohledné době na této úrovni čekat nějaké výraznější systémové změny.

Jak by se vám líbil projekt Smartspace? Dokázali byste si jej představit ve svém Androidu? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj Androidauthority