Nedostatek čipů dostihl i Xiaomi. Muselo pozastavit výrobu Redmi Note 10

Druhotným následkem loňského šíření koronaviru na celém světě, je globální nedostatek čipů. Po roce už se výrobcům pomalu vyprazdňují sklady se součástkami, a vlivem dřívějších omezení výroby, uzavřených továren a dalších opatření je na světě aktuálně nedostatek polovodičů. Poptávka po čipech výrazně převyšuje nabídku, a to nejen mezi smartphony, ale třeba i v automobilovém průmyslu. Někteří výrobci dokonce svá auta osazují náhradními čipy, aby mohly jít vozy vůbec do prodeje. A až bude čipů dostatek, tak je v již prodaných vozech na své vlastní náklady chtějí vyměnit za ty správné...

Kvůli nedostatků čipů mají velké problémy i mobilní výrobci. Kupříkladu se má za to, že nedostatek komponent bude znamenat, že chystaný Samsung Galaxy S21 FE bude nakonec uložen k ledu. Podle nových zpráv má velké problémy i Xiaomi, které muselo pozastavit výrobu Redmi Note 10. Smartphone, který používá čipset Snapdragon 678 byl konkrétně v Indonésii vyprodán, a žádné další kusy už se na trh nedostanou. Všeobecně se očekává, že tento postup bude obdobný i v dalších regionech, resp. může dojít k vyprodání dalších telefonů značky.

No „normálu“ by se měla nabídka a poptávka po čipech vrátit v polovině příštího roku. Do té doby však musejí, nejen mobilní výrobci, bojovat s nedostatkem skladových komponent, resp. s velmi dlouhou objednací dobou. A už teď je jasné, že kvůli aktuální situaci řada výrobců odloží některé své telefony na příští rok, nebo dokonce na neurčito.

Oficiální video k řadě Redmi Note 10:

Zdroj cnbc