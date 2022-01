Nedostatek čipů zasadil tabletům krutou ránu. Přesto trh v roce 2021 povyrostl, Apple posílil svou pozici

O tablety v posledních letech nebyl ze strany zákazníků takový zájem, což změnila až koronavirová pandemie, která díky práci z domova oživila jejich popularitu. Nyní tu máme prodejní výsledky od agentury IDC, které shrnují, jak si největší výrobci vedli ve čtvrtém kvartálu 2021 a také za celý uplynulý loňský rok.

Trh tabletů zaznamenal mírné oživení, což je po létech vytrvalého poklesu pro výrobce optimistické znamení. Za celý rok 2021 se jich prodalo celkem přes 168 milionů kusů, tedy o 3,2 % než v roce 2020, kdy došlo k jejich prvnímu většímu oživení. První místo si za celý rok udržel Apple s necelými 58 miliony prodanými kusy a 34% tržním podílem, kde jednoznačně zafungovaly i nové iPady Pro s M1 čipem. Druhý je pak Samsung s podílem přes 18%.

Největším skokanem roku s meziročním růstem přes 19 % bylo Lenovo, které zaujalo novinkami z konce roku 2020 a začátku roku 2021. Prodalo totiž přes 17 milionů tabletů, čímž si zajistilo tržní podíl přes 10 %. Skvěle se dařilo i Amazonu s růstem 15,1 % díky rostoucí popularitě jeho levných tabletů.

Společnost 2021 Prodaných kusů (v mil.) 2021 Tržní podíl 2020 Prodaných kusů (v mil.) 2020 Tržní podíl Meziroční srovnání 1. Apple 57,8 34,2% 53,3 32,6% 8,4% 2. Samsung 30,9 18,3% 29,7 18,2% 3,8% 3. Lenovo 17,7 10,5% 14,8 9,1% 19,2% 4. Amazon 16,1 9,5% 14,0 8,6% 15,1% 5. Huawei 9,7 5,7% 14,3 8,7% -32,1% Ostatní 36,7 21,7% 37,4 22,8% -1,8% Celkem 168,8 100,0% 163,5 100,0% 3,2%

Kdo však zažil v roce 2021 velký propad, byl Huawei, který prodal necelých 10 milionů tabletů, což je o 32 % méně ve srovnání s předchozím rokem. To je dáno z velké části skutečnístí, že jeho tablety postrádají Google služby, firma dokonce upustila od Androidu jako takového a začala to zkoušet s vlastním systémem HarmonyOS. Pokud bychom do čísel z roku 2020 zahrnuli i prodeje Honoru, který pod firmu tehdy ještě spadal, šlo by dokonce o meziroční propad o 39 %.

Nedostatek čipů zkazil nejsilnější kvartál

Navzdory obecně pozitivnímu roku však paradoxně došlo k velkému poklesu v posledním kvartále. Prodeje v jinak nejsilnější části roku výrazně klesly, a to celkem o téměř 12 %. To si lze vysvětlit hlavně nedostatkem čipů. Ostatně některé firmy jako Apple musely omezit výrobu a čipy raději používaly do lukrativnějších smartphonů.

V případě zmíněného Applu to znamenalo meziroční propad o 8,6 %. To je však méně, než propad celého trhu, takže firma nakonec svou vedoucí tržní pozici nakonec ještě posílila. Druhý byl v posledním kvartále Samsung, který prodal 7,3 milionů kusů, tedy s výrazným meziročním poklesem o více než pětinu.

Společnost 4Q21 Prodaných kusů (v mil.) 4Q21 Tržní podíl 4Q20 Prodaných kusů (v mil.) 4Q20 Tržní podíl Meziroční srovnání 1. Apple 17,5 38,0% 19,1 36,6% -8,6% 2. Samsung 7,3 15,9% 9,3 17,8% -21,6% 3. Lenovo 4,6 10,0% 6,2 11,8% -25,4% 4. Amazon 3,6 7,9% 3,6 6,8% 1,3% 5. Huawei 2,5 5,5% 2,9 5,6% -13,9% Ostatní 10,5 22,8% 11,1 21,3% -5,9% Celkem 46,0 100,0% 52,2 100,0% -11,9%

Nejvíce se propad prodejů dotkl Lenova, které sice mělo rekordní rok jako takový, ale v posledním kvartále jej nedostatek čipů potrestal propadem o více než čtvrtinu proti poslednímu kvartálu 2020. Jediný, kdo v poslední části roku mírně rostl, byl Amazon. Na páté příčce pak zůstává Huawei, který prodal 2,5 milionu kusů, což mu zajistilo 5,5% podíl. Meziročně však jde o pokles o téměř 14 %.



Statistiky prodejů tabletů od Strategy Analytics zohledňující i zařízení 2v1

Závěrem ještě můžeme zmínit další statistiky prodeje tabletů za poslední kvartál roku 2021, tentokrát od agentury Strategy Analytics. Ta však mezi tablety počítá i počítačová zařízení ve stylu 2v1. Do tohoto žebříčku tak na páté místo zavítal i Microsoft díky své populární řadě Surface. Vzhledem k odlišnosti čísel prodejů nám žebříček dává připomenout, že zveřejňovaná čísla obou agentur jsou jen kvalifikované odhady, nikoliv reálná čísla prodejů. Důležité však je, že alespoň v trendu se obě agentury shodnou.

Zavzpomínejte, jak to vše začlo s reklamou na první Apple iPad:

Zdroj: IDC, Strategy Analytics