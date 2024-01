Neinstalujte u Pixelů lednovou aktualizaci služeb Google Play. Ztratili byste přístup k paměti telefonu

Pixely od Googlu se (opět) potýkají s kuriózní chybou, kvůli které se telefony stanou prakticky nepoužitelné. Symptomy jsou podle řady uživatelů úplně stejně jako v říjnu loňského roku. Historie se opakuje, a tak spousta jinak funkčních telefonů ztrácí přístup k interní paměti, která je na systémové úrovni odpojena. Do paměti se neukládají screenshoty, správce souborů neukazuje žádný obsah a aplikace fotoaparát neustále padá. Navíc je zde reálná hrozba trvalé ztráty již dříve uložených dat.



V ideální situaci by měly být v telefonu stále Aktualizace systému Google Play s listopadovou verzí. Nepokoušejte se je aktualizovat ručně, protože lednová verze přináší jen problémy

Za vším podle všeho stojí lednová aktualizace Google Play služeb, která se stahuje automaticky na pozadí a k samotnému updatu dochází po restartování. Prvotní ochranou je tedy záloha důležitých dat a pravidelné dobíjení telefonu, aby nedošlo k jeho vypnutí. Samotnou verzi aktuálně nainstalované verze se dozvíte přes Nastavení – Bezpečnost a soukromí – Aktualizace systému Google Play. Důrazně však doporučujeme na verzi updatů neklikat, protože jinak dojde k vyhledání novější verze a její aktualizaci. Pokud se překliknete, můžete mít štěstí, a nic se nemusí stát. Vyhledání updatu Google Play služeb totiž často skončí chybou.

Pixely s odpojenou pamětí

Neumožnění přístupu k interní paměti znamená i to, že v telefonu spousta aplikací nebude fungovat. Nespustíte si žádná multimédia, některé webové stránky se nebudou načítat, a aplikace se nebudou chtít spouštět. Celkově je podle uživatelů ovlivněna i stabilita systému. Ostatně, už samotná představa Androidu s nulovou (třeba úplně plnou) pamětí už sama o sobě nahání hrůzu. Někteří uživatelé dávají problém do souvislostí s aktivním Pracovním profilem, jiní však používání této funkce v systému neuvádějí.

Některým zůstaly Pixely v zapnutém stavu, jenže prakticky nic nedokáží, jiná zařízení zase kvůli omezenému přístupu k paměti po restartu dokonce nelze už vůbec zapnout. V některých případech pomáhá obnovení do továrního nastavení, ale za předpokladu, že přijdete o všechny nezálohovaná data. A to je problém zejména u fotografií, pokud jste neměli nastavené automatické zálohování třeba v Google Fotkách.

Chybová aktualizace se naštěstí šíří pomalu, takže je velká šance, že se do vašeho Pixelu ještě nedostala. Pokud máte v telefonu verzi z listopadu, rozhodně u ní zůstaňte co nejdéle. Samotná chyba postihuje několik posledních generací Pixelů, jmenovitě řady Pixel 5, Pixel 6, Pixel 7 i Pixel 8. Zástupce Googlu se k celé situaci vyjádřil takto: „O problému víme, a řešíme jej“. Kdy se však do Pixelů dostane patřičná oprava, zatím není jasné.

Via Arstechnica, 9to5Google, Reddit