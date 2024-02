Neinvazivní měření glukózy se odkládá. Úřad varuje před používáním necertifikovaných hodinek a prstenů

Pokud chtějí výrobci telefonů a nositelného příslušenství nabídnout měření zdravotní funkcí, usilují primárně o povolení amerického úřadu FDA (Food & Drug Administration). Více než 500 milionů dospělých po celém světě už několik let vyhlíží metodu pro neinvazivní měření cukru v krvi, jejich čekání se však protáhne. Na trhu zatím neexistují žádné certifikované měřiče, a americký úřad FDA doporučuje zařízení, která se chlubí měřením cukru v krvi bez nutné kapky krve, chlubí, v žádném případě nepoužívat. A to s ohledem na své zdraví.



Diabetici si na očekávané neinvazivní měření cukru v krvi ještě počkají. Americký úřad varuje před hodinkami a prsteny, které uvádějí podporu této funkce. Neexistuje totiž žádná nositelnost, která by na toto měření byla certifikovaná. Zobrazené údaje vůbec nemusí odpovídat skutečnosti, což vás může uvést v omyl a ohrozit vaše zdraví

FDA uvádí, že zatím necertifikovala ani neschválila žádné chytré hodinky ani chytrý prsten, který by sám od sebe odhadoval glukózu v krvi. Agentura dodává, že pokud uživatelé na nějaký takový produkt narazí v prodeje, měli by se jeho koupi vypnout, resp. jej přestat používat. Neinvazivní metody jsou totiž stále ve vývoji, a zdá se, že zatím nikdo nedospěl k řešení, které by vyhovovalo certifikaci úřadu FDA. Samsung sice už v roce 2020 vyvinul neinvazivní řešení ve spolupráci s MIT? do hodinek jej však v miniaturní formě zatím nenasadil. Stejně je na tom i Apple, který by měl nabídnout tento typ měření v letošní 10. generace Apple Watch. Jenže v souvislosti s hodinkami od Applu se už o tom mluví dobré 2 roky.

U produktů, které se nyní pyšní neinvazivním měřením cukru v krvi, mohou nepřesné zobrazené hodnoty uvést uživatele v omyl, a to může ovlivnit jejich zdraví. Zvláště tehdy, pokud zdravotní péče vychází z přesných měření glykémie. Tato zařízení se prodávají na internetu, pochází převážně z Číny, a nejsou oficiálně certifikovaná. V současné době podle FDA neexistují žádné hodinky a chytré prsteny, které by měly sloužit pro měření cukru v krvi. Změní se na tom něco s nástupem Galaxy Watch 7 či Apple Watch 10?

Zdroj: FDA