Nejčastěji opravovaným telefonům dominují iPhony. Zájem o příručky překonává Androidy několikanásobně

Středobodem oprav mobilních telefonů jsou webové stránky iFixit, které slouží, nejen k nákupu součástek, ale také jako zdroj informací pro opravy telefonů. Na webu najdete příručky, foto i video návody, které vás provedou krok po kroku k úplnému rozebrání telefonu do šroubku. A to, jak úplné amatéry, kteří rozborku telefonu dělají na vlastní riziko, tak zkušenější zaměstnance servisů. Ti sice mají vlastní interní postupy, ovšem k těm menší servisní střediska nemusí mít přístup.



Nejčastěji vyhledávané byly od roku 2006 servisní příručky pro tyto telefony

Web Electronicshub si dal práci s analýzou počtu vyhledávání servisních manuálů jednotlivých telefonů, podle které určil modely, u kterých byl největší zájem o opravy. A tento žebříček opanoval Apple. Statistiky samozřejmě nezahrnují provedené opravy u jednotlivých telefonů, což je informace, kterou někdo jen tak nezíská. Podle četnosti vyhledávání manuálů pro opravy však můžeme vcelku snadno vyvodit, u kterého telefonu byl potenciálně největší zájem o opravy.

Nejčastěji opravovaným telefonem všech dob byl podle této statistiky iPhone 4 z roku 2010, jehož servisní příručku vyhledalo téměř 5,2 milionů uživatelů. Na druhém místě skončil s výrazným odstupem iPhone 6 (3,3 mil. hledání), na třetím pak iPhone 5 (3,1 mil. hledání). Apple je ostatně dominantní postavou žebříčku, protože opanoval prvních třináct míst. Až na čtrnácté pozici se umístil Samsung Galaxy S III, a to s 973 tisíci hledání.

Žebříčku dominuje Apple

Při pohledu na značku se hledaly nejčastěji příručky pro opravy zařízení od Applu (17,5 milionů), následovaly Samsungy (2,8 mil.), telefony od Huawei (768 tisíc), LG a Xiaomi. Za poslední tři roky byl nejčastěji hledaným servisním manuálem ty pro iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 a iPhone 14 Pro, které následuje Galaxy S22 Ultra a Pixel 7 Pro. Statistiky zahrnují i nejčastěji vyhledávané servisní manuály u každé mobilní značky, resp. samostatně zmiňují i největší zájem o příručky pro opravy Androidů.



Nejčastěji vyhledávané byly od roku 2022 servisní příručky pro tyto telefony

To, že Apple této statistice dominuje, není překvapením. Na jednu stranu se aktuálně jedná o jedničku na mobilním trhu, na stranu druhou si iPhony drží dlouhodobě vyšší hodnotu, než Androidy v podobné cenové hladině. Takže jejich opravy mají větší důležitost. A za třetí tu máme ještě přístup k Applu k opravám, který už dávno není tak benevolentní, jak býval. Třeba u vyměněných součástek Apple požaduje jejich schválení a ověření na vzdáleném serveru, jinak u telefonu vyměněné komponenty nemusí stoprocentně fungovat.

Žebříček Androidů „všech dob“ zase opanovaly jedny z nejprodávanějších Samsungů, tedy „eska“ z let 2012 až 2015. Připomeňme, že Apple, Samsung i Nokia (v vybraných modelů) v ČR umožňují oficiální cestou domácí opravy. Stačí si objednat náhradní součástku, a k ní přiobjednat nářadí, a můžete si s patřičným manuálem z iFixitu telefon opravit sami. To se však doporučuje jen zručnějším uživatelům, jinak byste telefonu mohli ještě více ublížit.



Toto jsou nejčastěji vyhledávané servisní příručky u jednotlivých značek na trhu

Opravy telefonů by však měly být do budoucna daleko snadnější, než dříve. V šesti amerických státech už prošel nový zákon „Right to Repair“, který výrobcům dává povinnost zveřejnit návody a poskytnout náhradní díly a nářadí, aby si uživatelé mohli opravit svá vlastní zařízení. EU zase za tři roky chystá povinný návrat vyměnitelných baterií. Pokud už telefon nevydrží tak dlouho, jako když jste jej vybalili z krabice, jednoduše baterii vyměníte. A svět se tak vrátí do dob, kdy byly vyměnitelné kryty telefonů naprostou samozřejmostí.

Zdroj: Electronicshub