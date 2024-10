Znáte nejčastější chyby při focení mobilem? Děláme je snad úplně všichni

Pořídit fotografii je dnes stejně jednoduché jako přečíst e-mail, pustit hudbu, otevřít aplikaci nebo přijmout hovor. K otevření fotoaparátu většinou stačí jen opakovaný stisk bočního tlačítka a fotografickou spouští prakticky okamžitě pořídíte fotografii. Tedy spíše momentku, u které záleží na rychlosti, než na její kvalitě... ...podobný přístup si však osvojujeme i při focení, kdy máme spoustu času na mnohem kvalitnější fotografii. Děláme spoustu chyb, které se na kvalitě fotek podepíší velmi výrazně, a které mnohdy nespraví, ani všemožné optimalizace, dodatečné úpravy ani umělá inteligence. Toto jsou nejčastější chyby, které děláme při focení smartphony. Pokud je objevíte i u sebe, zkuste je eliminovat a začít fotit lépe. Nečistíme objektivy Telefony přenášíme v kapse, pokládáme na různé povrchy, a tak není divu, že se v průběhu dne zapatlá, nejen displej, ale také fotoaparáty. Nebezpečí je v tom, že v hledáčku to mnohdy nepoznáte. Pokud však fotografii prohlížíte poději, hned na první pohled víte, že „něco“ nebylo v pořádku.

Rozdíl oproti čistému objektivu v horní části a zapatlanému objektivu uprostřed. Nečistoty navíc z určitého úhlu nemusí být vidět Typickým symptomem zapatlaného objektivu je bílý nádech fotografie, popř. jakási mlha, která je vidět v rozích fotek a nebo fleky či nezaostřená místa na fotkách, za což může usazený prach nebo další nečistoty. Je tedy vhodné objektiv čas od času otřít, i kdyby jen do trička. Třeba tehdy, pokud vás čeká důležité focení, u kterého si nemůžete dovolit špatnou kvalitu fotek kvůli tak školácké chybě. Někdy vás navíc i samotný telefon upozorní na to, že byste měli objektivy otřít...

Příliš se spoléháme na automatický režim Zpohodlněli jsme a zvykli jsme si na to, že při focení za nás vše nastaví automatika. Telefon ostří automaticky, nastaví vyvážení bílé podle okolních světelných podmínek, čemuž uzpůsobí i další parametry. Navíc ještě upraví kontrast a barvy, aby fotografie byla pěkná na první pohled. A často to skutečně stačí k tomu, abyste pořídili povedený snímek. Jenže, někdy to prostě nestačí...

Prozkoumejte i další dostupné fotorežimy. Automatika nezvládne vše ...stačí jen, když nejsou světelné podmínky úplně ideální. V tom případě nemusí být ideální kompozice, a třeba i nedostatek světla způsobí, že má fotografie vymyté barvy nebo je celkově hodně tmavá. Profíci by vám doporučili focení v manuálním režimu, abyste si ručně upravili závěrku, ISO nebo clonu, ale na to běžně při focení mobilem čas rozhodně nezbývá. Místo toho vám poradíme, abyste se podívali a prozkoumali fotorežimy, které má ve své nabídce fotoaplikace, kterou používáte Zjistíte, že existují třeba speciální režimy pro focení jídla, přírody, podvodního světa, objektů v pohybu, pro focení detailů, noční oblohy, panorámat, apod. Nabídka režimů se liší telefon od telefonu, ve výbavě jsou však proto, že vhodným způsobem nasměrují automatický režim tam, kde jej pro daný typ fotografií chcete mít.

Portrétovým režimem fotíme jen osoby Jedním z fotorežimů je i portrétní režim, který okolo foceného předmětu rozmaže pozadí. A asi ani nezáleží na tom, zda k tomu má telefon „mazací“ objektiv anebo k rozmazání využívá umělou inteligenci. Tento režim je někdy spjatý s detekcí obličejů osob, častěji to tak však jen vypadá na první pohled.

Nebojte se použít portrétový efekt i při běžném mimoportrétovém focení Portrétový režim můžete využít i při focení objektů, které mají na fotkách vyniknout. Stačí se podívat na dvě stejné fotografie, a hned máte jasno, na které objekt více vystupuje do prostředí.

Kvůli nedostatečné ostrosti nefotíme detaily Pokud vás zajímají maximální detaily zachycené na fotkách, budete zaprvé potřebovat dostatečné světlo. A také objektiv, který je schopný detaily zachytit. Velmi častým nešvarem mobilních výrobců je to, že do telefonů dodávají 2Mpx nebo 5Mpx „makro“ foťáky, které neumí zaostřovat. A z fotek detailů je mazanice.

Nezvládá hlavní snímač detaily? Přepněte na teleobjektiv a trochu si odstupte... Detaily je mnohem lepší fotit pomocí hlavního snímače. Ty s vyšším rozlišením ale mohou mít problém na ostření do tak velké blízky. V tomto případě si pomůžete relativně snadno. Přepněte na teleobjektiv a od foceného předmětu si trochu odstupte. Často tak docílíte kvalitnější a zaostřenou fotografii. A pokud by se vám třepaly ruce, umístěte si telefon do stativu.

Při focení z dálky používáme digitální zoom Asi si teď i vy sáhnete do svědomí. Když fotíte vzdálenější scénu, je velmi lákavé sáhnout do hledáčku dvojicí prstů a pinch-zoom gestem si scénu snadno přiblížit. V tomto případě se ale aktivuje tzv. digitální zoom, který jen tvoří výřez z fotografie, který se následně zvětšuje. Ve finále tím výrazně trpí kvalita fotografií, byť to při přiblížení nemusí být úplně patrné. A když už zoom musíte použít, nechte si to až na pozdější editaci. Ořezat fotografii v plném rozlišení můžete, v mobilu i v počítači, kdykoliv poté.

Raději trojnásobný optický zoom, než vyšší úrovně přiblížení na úkor kvality fotografie. Obě fotografie vznikly za přispění digitálního přiblížení Mnohem lepší je přijít k objektu blíže, a zachytit jej bez zoomu. Pokud nechcete nebo nemůžete blíže, přepněte na samostatný teleobjektiv. Raději fotku pořiďte s 3× optickým zoomem než s 3,5× digitálním přiblížením. Zdá se to jako jednoduchá poučka, ale i ve svém okolí vidím uživatele, kteří přibližují jen dvojicí prstů. U některých telefonů se sice s postupným přibližováním přepínají teleobjektivy, ale pokud se zoomem zastavíte někde „mezi“, nebo nad hodnotou optického přiblížení, je zoom vždy digitální. A to je to, s čím byste se neměli spokojit.

Zapomínáme na korekci expozice Korekce expozice je pro kvalitní fotografie naprosto důležitá, přesto o ní mnozí vůbec neví. Fotka by neměla být extrémně tmavá, ale ani výrazně přesvětlená. Většinou to zvládá automatika, ale ani ta není všemocná. U iPhonů se stačí dotknout prstem do hledáčku, a následně se vedle žlutého čtverce objeví ikona sluníčka. Tu můžete potáhnout nahoru a dolů, čímž upravujete expozici. U Androidů zase stačí delší dobu podržet prst v hledáčku a podobným způsobem si expozici upravit vedle žlutého kolečka.

Expozice na automatiku a výsledná fotografie, když si expozici stáhnete. Třeba světelné billboardy a tabule mohou být v prvním případě až nečitelné. Toto je ukázka extrémní korekce, v reálu byste asi uvítali něco zhruba uprostřed Velmi důležité je to u fotek pořízených za šera, kdy nejsou ideální světelné podmínky, či v noci, pokud fotíte poblíž hodně ostrých světelných zdrojů. Ty dokáží světlem „zalít“ celou fotografii, jenže detaily díky tomu zaniknou. Pokud expozici vhodně upravíte, světelné billboardy nebudou na nočních fotkách zbytečně zářit.

Nebereme ohled na světlo Světlo je pro mobilní focení extrémně důležité. Když světlo zasahuje jen do části scény na fotografii, např. obličeje osob vypadají hodně tmavě. Řešení je však jednoduché, stačí se jen trochu otočit. Třeba tak, aby světlo na osobu mířilo zepředu nebo alespoň ze stran. V drtivé většině případů bude výsledná fotografie o dost kvalitnější.

Někdy se stačí jen otočit o 180 stupňů a vznikne daleko povedenější fotografie Stejné platí i focení proti sluníčku, kdy se z osob stanou jen černé stíny, a nebo dojde k odleskům čočky. Mnohem lepší je fotit tak, aby na osoby dopadalo světlo ze strany. Třeba při západu slunce nepřijdete o probarvenou oblohu, a současně nebudou z osob jen „černí panáci“. V noci se naopak nevyplatí mít automaticky za každé situace aktivní přisvětlení. Dioda nedosvítí daleko, a pokud fotíte na blízko, je nutné diodu zakrýt např. kapesníkem, aby se ostrý svit alespoň částečně rozptýlil.

Nepořizujeme více podobných fotek Když už něco s telefonem fotíme, mnohdy na automatiku cvakneme pár snímků, a až při jejich pozdějším prohlížení zjistíme, že nedopadly tak, jak jsme očekávali. Telefony mají často obrovská úložiště, a nepovedené fotky můžete kdykoliv promazat. Není tedy problém nafotit spoustu fotek jedné scény, a ve finále si vybrat tu, která se podle vás povedla nejvíce.

Nebojte se stejnou scénu zachytit vícekrát, a to třeba z různých úhlů pohledu A nemyslíme tím focení ze stejného místa, co kdyby byla fotografie rozmazaná. Ale spíše focení stejné scény z různých úhlů pohledu nebo s jiným nastavením fotoaplikace. Některé telefony mají i režimy pro vybrání ideální fotografie, např. Single Take u Samsungu nebo Nejlepší záběr u Pixelů. Duplicitní fotky se mohou sloučit do jedné nebo do sad, anebo je smažete ručně, popř. v některých případech i automaticky. Některé prohlížečky fotek nebo čističe paměti vás dokáží upozornit na stejné nebo velmi fotografie, které můžete z telefonu jedním kliknutím vymazat.

Fotíme jen z úrovně očí Pokud chcete vytvořit kreativní fotografie, z běžné výšky, ve které používáte smartphone, popř. z výšky očí, toho zřejmě nedocílíte. Na fotkách je zajímavá hloubka a úhel, při kterém vznikla. Pokud fotíte děti, z vaší perspektivy budou fotografie nezajímavé. Pokud si ale kleknete a fotku zachytíte „z jejich světa“, můžete jim hned vdechnout jiný rozměr. To stejné platí i při focení zvířat.

Fotografie zvířat si o focení pod jiným úhlem vyloženě říkají... Nebojte si kleknout nebo dokonce lehnout, abyste zachytili podstatu některých objektů, které fotíte. Nepotřebujete filtry na Instagramu, vylepšené barvy nebo efekty umělé inteligence – stačí jen změnit pozici, ve které běžně pořizujete fotky.