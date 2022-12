Nejčastější důvod pro koupi nového telefonu? Baterie, která nejde nabít. Přitom by ji stačilo vyměnit...

Ekologická iniciativa Green Smartphones publikovala zprávu o tom, jaké jsou nejčastější důvody, které nutí uživatele k pořízení nového mobilního zařízení. A to ve stínu velmi nelichotivého čísla. Pokud se vyplní ty nejčernější prognózy, mohlo by letos v odpadu, ať již komunálním či recyklovaném, skončit 5,3 miliard mobilních zařízení. A to je číslo, které ještě před 12 lety lety znamenalo počet smartphonů na celém světě...

Jaký je nejčastější důvod změny telefonu? Jako první nás samozřejmě napadl prasklý displej po pádu telefonu na zem. Statistiky však tvrdí něco jiného. Největší podíl na výměně starého telefonu za nový má baterie (33 %), kterou nelze nabít. Jistě, akumulátorům společně s nabíjecími cykly postupně ubývá kapacita, někdy může za nefunkční nabíjení i špatný datový kabel či zašpiněný konektor telefonu. Zmiňovaný displej je až na druhém místě s 10% podílem. Když nefunguje baterie, je telefon k ničemu, a to platí i o displeji, který se vůbec nerozsvítí nebo na něm nejde dotyková vrstva.



Nejčastější důvody pro výměnu telefonu podle iniciativy Green Smartphones

Zbytek drobnějších problémů se dotahuje hned v závěsu. Lidé si pořizují nový model, protože ten starý se přehřívá, nejde otevřít fotoaparát, baterie se rychle vybíjí nebo nefunguje síťová konektivita (Wi-Fi a Bluetooth). Jedno procento uživatelů si nový telefon pořizuje kvůli tomu, že jim u toho stávajícího nefunguje GPS nebo bezdrátové nabíjení.

Třináct důvodů pro výměnu starého telefonu za nový:

Nenabíjí se - 33 % Nefunguje dotykový displej - 10 % Nefunguje reproduktor - 9% Telefon se přehřívá - 9 % Nefunguje mikrofon - 8 % Baterie se rychle vybíjí - 7 % Fotoaparát nefunguje - 7 % Wi-Fi nefunguje - 7 % Nefunguje Bluetooth - 4 % Nereagují tlačítka hlasitosti - 2 % Nefunguje vypínací tlačítko - 2 % Nefunkční GPS - 1 % Nefunkční bezdrátové dobíjení - 1 %

Všechny uváděné důvody pro výměnu starého za nový jsou však svázány s hardwarem a funkčností jako takovou, což samozřejmě nereflektuje chování všech uživatelů. Někteří z nich vyměňují telefony třeba až v době, kdy přestávají dostávat aktualizace zabezpečení, a už tedy morálně zastarávají.

Jiní zase telefon mění z principu, protože už je na trhu nástupnický model, a nechtějí být s loňskou verzí telefonu „pozadu“. Je však třeba zmínit, že u některých značek jsou si telefony natolik podobné, že běžný pozorovatel ani nemá šanci odlišit, zda máte v ruce letošní nebo loňský model. A někteří prostě chtějí mít v ruce to nejvýkonnější co jde, a proto se nebojí měnit telefon co půl roku, i přesto, že by jim stávající model bez problémů vydržel delší dobu.

Zdroj Greensmartphones