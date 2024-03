Nejdřív Pixel Pass, teď Fairphone Easy. Telefony za předplatné vypadají na papíře skvěle, realita ale pokulhává

Předplatné aplikací je velmi výnosný byznys model, které chtěly mnohé značky zopakovat i ve světě smartphonů. A pohořely. Vloni v srpnu Google ukončil předplacenou službu Pixel Pass, a to po 22 měsících od svého startu. Tedy dva měsíce předtím, než mohli uživatelé služby bezplatně přejít na novou generaci Pixelu. A když v roce 2022 startovala podobná služba u Fairphonu s „ekologičtějším“ podtextem, byli jsme stále skeptičtí. Pravda se ukázala v těchto dnech, kdy končí i služba Fairphone Easy. Předplatné telefonů vypadá na papíře daleko lépe než ve skutečnosti. Není o něj žádný zájem.



Služba telefonů za předplatné, Fairphone Easy, měla skvělou myšlenku. Měsíčně jste si předpláceli telefon Fairphone 4 a případný servisní zásah (jednou ročně se počítalo s bezplatnou výměnou displeje). A pokud jste se k telefonu chovali dobře, cena za pronájem se postupně snižovala. Jenže, tato služba končí kvůli mizivému zájmu

Jenže, zatímco Google vám telefon, který jste postupně „spláceli“ alespoň slíbil vyměnit za nový, Fairphone vám snadno opravitelný telefon nenechal, ani nenabídl jeho upgrade. Pouze vám snižoval cenu měsíčního nájmu, pokud jste se k němu chovali jako v bavlnce. Jenže, stačilo jedno poškození, a toto počítadlo „dobrého zacházení“ se resetovalo. Fairphone uživatelům poskytl do dvou dnů repasovaný telefon, který měl vyměněno jen to nejnutnější. Důraz byl kladen na ekologii a cirkulární ekonomiku, jenže telefon nikdy nebyl váš, nemohli jste jej prodat a přepláceli jste jej. A právě tato služba po roku a třičtvrtě končí.

Na 5 zakoupených telefonů 1 předplacený

Fairphone za to v první řadě viní vlastní špatnou komunikaci, protože nedokázal uživatelům vysvětlit výhody pronájmu telefonu. Lidé si jednoduše spočítali, že jednorázovým nákupem telefonu ušetří, a ještě jej mohou prodat dále. Firma však finance nevidí jako důvod číslo jedna, ale spíše zvyky a chování uživatelů. Ukázalo se (jak překvapivé!), že uživatelé chtějí telefony vlastnit a mít je pod kontrolou, a nikoliv si je pronajímat.

Poměr mezi nákupem nového a pronajmutí Fairphonu byl pět ku jedné. A když vezmeme v potaz, jak malým výrobcem Fairphone je, můžeme prakticky hovořit o to, že byl o službu téměř nulový zájem. V roce 2022 firma prodala 120 tisíc zařízení, což by zhruba odpovídalo pronájmu 24 tisíc telefonů po celém světě. Hlavním důvodem bylo podle uživatelů těžko uchopitelné soukromí ve vztahu k telefonu, podle výrobce to bylo emocionální rozhodnutí. Telefon je totiž daleko více osobní, než třeba pračka nebo vysavač.

Fairphone chtěl do služby přidat i Fairphone 5, jenže kvůli klesajícímu zájmu o předplatné od toho nakonec ustoupil. Podle vyjádření značky je program Fairphone Easy „prozatím“ pozastaven. Výrobce si zřejmě nechává zadní vrátka pro restart, ovšem podle nás není opětovné spuštění služby vůbec reálné. Fairphone nadále spolupracuje s firmami Everphone (Německo) a Commown (Francie), které nabízejí telefony za předplatné, všem ostatním zájemcům doporučuje oživenou verzi Fairphone 4, která letos v únoru dostala aktualizaci vylepšující fotoaparáty, a telefon má i o něco nižší pořizovací cenu.

Fairphone 4 5G byl oznámen v roce 2021:

Zdroj: Fairphone