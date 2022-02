Nejdříve Čína, poté zbytek světa. Za omezenou dostupností smartphonů hledejme čínský Nový rok

Při představení novinek, zvláště čínských výrobců, tahá Evropa vždy za kratší konec. A to v tom smyslu, že se nové topmodely začnou prakticky okamžitě prodávat v Číně, zatímco zbytek světa čeká na to, až se výrobci uráčí oznámit globální varianty telefonů. A to znamená, že na tyto modely musíme v Evropě vždy čekat ještě minimálně několik měsíců. Proč? Za vším můžeme hledat čínský Nový rok, resp. období, které mu předchází.

Čínský Nový rok tradičně začíná mezi koncem ledna a koncem února, letos datum začátku roku tygra připadlo na 1. únor. A právě toto období je pro čínské značky, z pohledu prodejních čísel, to nejdůležitější v roce, proto si své novinky nechávají často až na naše povánoční období, aby se mohly začít novinky prodávat ještě před Novým rokem. A to v nedávné době platilo např. o Xiaomi 12 či o Motorole Edge X30, což byly první telefony se Snapdragonem 8 Gen 1. V lednu se navíc ke zmiňované dvojici ještě přidal OnePlus 10 Pro

Boj o nový Snapdragon

I samotný Qualcomm se Číně v posledních letech uzpůsobil natolik, že svůj vlajkový čipset představuje koncem roku. Tedy s dostatečným předstihem, aby jej čínští výrobci stihli do telefonů integrovat ještě před čínským Novým rokem. Ještě před pár lety přitom platilo, že Qualcomm své high-end čipsety oznamoval v březnu, musel se však přizpůsobit požadavkům trhu, resp. čínským výrobcům.

Ti tak mohou ve velmi krátké době po vydání uspokojit poptávku na domovském trhu. A problémem zde není ani certifikace GMS služeb, byť ji spousta telefonů v Číně, až na Huawei, disponuje. Výrobci teoreticky mohou uvést na trh telefony bez podpory GMS, protože aplikace a služby od Googlu jsou v Číně stejně nahrazovány alternativami. A to je pro ně rychlý a jednoduchý způsob, jak přijít k penězům. A až certifikace pokročí, mohou výrobci telefon nabídnout globálně v různých jazykových mutacích.

Skládačky zůstávají v Číně

Zatímco u běžných topmodelů se očekává, že se jich do oběhu dostane větší počet, takže má pro výrobce smysl je s odstupem času uvést např. v Evropě, u skládaček je to trochu jinak. Neprodávají se v tak velkém počtu (díky vysoké ceně), jedná se o komplexní zařízení, pro které je třeba zajistit servis, marketing, softwarovou lokalizaci, nezbytné certifikace, testování a ladění firmwaru společně s operátory. A na pozadí můžeme vidět obří investici s nejasným výsledkem, a tak skládačky zůstávají v Číně.

Jako příklad může sloužit Xiaomi Mi Mix Fold, Honor Magic V či Oppo Find N. Tedy o zajímavé skládací modely, u nichž je je dostupnost v Evropě hodnocena jako „pravděpodobná“ či „očekávaná“. Ale rozhodně se nejedná o nic jistého. Největší šance globální varianty je u Honoru Magic V, protože značka má na MWC v plánu tiskovou konferenci. Mi Mix Fold je na trhu téměř rok a není tedy příliš důvodů pro to, aby se telefon letos dostal dál do světa, např. do Evropy. U skládačky od Oppa jsme zatím s odhady evropské dostupnosti hodně opatrní...

Kdy se situace změní?

Exkluzivita topmodelů pro Čínu zřejmě bude dlouhodobým faktorem, s nímž bude třeba počítat i v následujících letech. U skládaček by se mohla situace nepatrně zlepšit postupem času, kdy jejich trh naroste natolik, že se čínští výrobci odhodlají k expanzi na globální trhy. Skládačkám mimo Čínu zatím globálně dominuje Samsung, a spousta značek se do souboje nechce pouštět. Tedy, až na Huawei, který u nás již nabízí skládací véčko P50 Pocket.

Musíme se tedy smířit s tím, že i do budoucna budou čínské značky nadále upřednostňovat svůj domovský trh a na globální trhy uvedou novinky s odstupem. V nejhorším případě se může stát, že čínské značky své telefony nebudou globálně nabízet vůbec, a to by mohlo mobilní trh zasáhnout více, než kauza Huawei či globální nedostatek čipů...

