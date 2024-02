Nejdůležitější upgrade Wear OS hodinek za poslední roky. Hybridní rozhraní prodlouží výdrž až na čtyři dny

Na první pohled je to nenápadný upgrade na pozadí, který však může ovlivnit celý trh chytrých hodinek se systémem Wear OS. A to v pozitivním slova smyslu. Google po premiéře hodinek OnePlus Watch 2 oznámil, že tzv. hybridní rozhraní se stane novým standardem jeho hodinkové platformy. A to kvůli vyvážení výkonu a energetické náročnosti systému.



Google dělá ze systému Wear OS platformu s hybridním rozhraním. Umožní výrobcům přidat si do hodinek koprocesor s vlastním uzavřeným RTOS systémem. Ve finále to bude znamenat výraznější zvýšení výdrže hodinek na jedno nabití

Nové modely hodinek s Wear OS 4 budou moci využít tzv. duální architekturu, a tedy výkonný procesor (AP) a úsporný nízkonapěťový koprocesor MCU (Microcontroller Unit). Hybridní rozhraní systému Wear OS umožňí inteligentní přepínání mezi oběma procesory. V případě nutné úspory baterie se výkonný procesor se pozastaví. Koprocesor může vykonávat nenáročné úlohy, např. získávat data ze snímačů, zajišťovat zobrazení notifikací nebo obsluhovat zobrazení na displeji. Samotný přechod mezi procesorem a koprocesorem je zcela plynulý, a samotný uživatel si podle Googlu ničeho nevšimne.

Google jde jednoznačně za jedním cílem, a tím je prodloužení výdrže chytrých hodinek s Wear OS. Bývá totiž pravidlem, že ty nejvýkonnější modely vydrží na jedno nabití maximálně dva dny, některé modely hodinek při výraznějším využívání vybijete dokonce už za jeden jediný den. V případě hybridního rozhraní Google slibuje velmi výrazné prodloužení výdrže na jedno nabití, a to až na 100 hodin běžného používání, při kterém však budete mít k dispozici všechny chytré funkce bez jakýchkoliv omezení. A to je zřejmě nedůležitější upgrade systému Wear OS za poslední roky.