Nejen Apple, ale už i Xiaomi natáčí reklamy na mobily v Praze. Filmaře zaujala ikonická tramvaj Tatra T3

Česko je malá zemička, z pohledu uživatelů pro mobilní značky prakticky statisticky nevýznamná. Praha však má „něco“, kvůli čemuž se mobilní značky do naší metropole neustále vracejí. A to proto, aby zde natočily promo videa k novým smartphonům. U Applu je to už víceméně tradice, a ukazuje se, že podobně to bude i u Xiaomi. Reklama na Xiaomi 14 z letošního února natočená v Praze nebyla jen výstřelem do tmy, čínská značka v Praze natáčela i reklamu na nové telefony řady Xiaomi 14T, u které vyzdvihuje kvalitu nočního focení.



Jeden z důkazů, že Xiaomi natáčelo reklamu na nové Xiaomi 14T v Praze – Pasáž Lucerna

Jakmile ve videu uvidíte ikonickou tramvaj Tatra T3, už i vám je asi jasné, že jsme opět v Praze. Ve videu s názvem „Call of the Night“ vidíme nespočet průletů noční Prahou a detaily míst, která znají zřejmě jen Pražané. Na záběru se mihne ikonický HubHub Palác ARA, a dále pak, bohužel nechvalně známá, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Xiaomi nás ale chtělo zmást, a tak před pomník Jana Palacha vlevo od podchodu přidala tramvajovou zastávku. V reálu by na ní bylo minimum místa, a to je vidět i na videu.

Lavička je trochu navíc...

Uprostřed zastávky je jen krátká lavička, a protože uprostřed sedí člověk, šance, že by si k němu někdo přisedl, je minimální. Trochu nás však zaráží to, že je zastávka vymyšlená, přesto ji má Xiaomi jako jednu z prezentovaných ukázkových fotek. To by však mohlo platit jen tehdy, že zastávku na místo skutečně přivezl, a nikoliv přikreslil za pomoci umělé inteligence. Další ukázková fotka vznikla v tramvaji číslo 17.

A zatímco u názvů ulic, reklam a dalších identifikátorů se Xiaomi snažilo „neprozradit se“, v Pasáži Lucerna už to prostě nešlo. To je jednoznačným důkazem, že se skutečně natáčelo v Praze. Video končí průletem nad noční Prahou.

Reklama na telefony řady Xiaomi 14T:

Letos v únoru Xiaomi na videu zvěčnilo Xiaomi 14 poblíž Obecního domu, Prašné Brány, Nové scény Národního divadla nebo blízko Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Apple zase v nedávné reklamě na iPhony 16 zase ukázal eskalátory v pražském metru, Nuselský most nebo Smetanovu síť v Obecním domě.