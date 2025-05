Nejen pro zásahové komando. Garmin Tactix 8 jsou hezčí Fénixy a spočítají vám balistickou křivku

Garmin Tactix 8 je variace na model Fénix 8, určená pro taktické nasazení. Osobně však znám lidi, kteří je nosí, i když v životě nepoužili střelnou zbraň – prostě protože tyhle hodinky jsou cool, jsou vzácnější než „konfekční“ Fénix. Také jsou hezčí, i když to je pochopitelně věc názoru…

Hodinky do testu zapůjčil Garmin Brno (www.garmin-brno.cz)

Tactix vs. Fénix

Technika je shodná, rozdílů je několik:

Design. Patrně nejvýznamnější rozdíl. Zatímco u Fénixu si můžete hrát s barvami lunety, ochrany bočních senzorů Sensor Guard a řemínků, Tactix striktně používá matné černé materiály, aby se hodinky co nejméně leskly. Design je subjektivní, oba modely jsme položili vedle sebe, názor si udělejte sami.



Černý Tactix a jedna z variant modelu Fénix. Další snímky najdete v galerii.

Cena. Možná právě cena dělá tu zvýšenou exkluzivitu, protože oproti Fénixu si připlatíte. Dívám se do nabídky Garmin Brno, kde jsme si Tactix půjčili a situace se má takto:

Fénix 8 začíná na 24 990 Kč (47 mm, AMOLED)

Tactix 8 začíná na 34 990 Kč (47 mm, AMOLED)

Varianty. Zatímco Fénix má celou hromadu variant, tři velikosti, dvě technologie displeje, různé barevné variace a levnější verzi Fénix E, nabídka modelu Tactix je přehlednější:

47 mm: displej AMOLED, silikonový řemínek

51 mm: jasný a plnobarevný displej AMOLED, nebo verze Solar s méně kontrastním displejem MIP, zato se solárním panelem a delší výdrží baterie. Tahle verze má jako bonus druhý řemínek, k silikonovému dostanete ještě nylonový.

Taktické funkce. Jejich výčet je docela dlouhý, ale často platí i pro Fénix (jako například splnění amerických vojenských norem odolnosti proti teplotám, nárazům a vodě), nebo jde o software, který je možné nainstalovat i do Fénixu.



Jeden z mála hardwarových rozdílů: Fénix může svítilnu přepnout z bílého světla na červené, Tactix má kvůli night vision zelenou.



Zajímavé jsou i režimy Red Shift a Night Vision, které ztlumí jas a přepnou prostředí na monochromatické schéma.

Výčet taktických funkcí je dlouhý a najdete jej třeba na produktové stránce hodinek. Hodinky umí spočítat balistickou křivku v aplikaci Applied Ballistics Elite, je tu aplikace pro seskoky padákem Jumpmaster, můžete si zobrazit specializované formáty času a geolokace, nechybí projekce trasových bodů, je tu režim Stealth Mode, Garmin hodinky připravil na spolupráci se systémy pro noční vidění a přidal aktivitu Rucking (chůze se zátěží).

V rychlém menu mě zaujala položka Killswitch a na čerstvě nastavených hodinkách jsem ji hned vyzkoušel. Udělá to, že po odpočítání deseti sekund hodinky kompletně vymaže. Myšlenka je taková, že se v případě zajetí nedostanou důležité informace do rukou nepřítele. Pro mě to znamenalo, že jsem mohl hodinky nastavovat nanovo :-)



Patrně poslední rozdíl hardwarového charakteru – Fénix má hladká tlačítka, Tactix vroubkovaná, lépe se ovládají v rukavicích.

Na hlubší zkoumání taktických schopností hodinek mi chybí znalosti, ale pokud jste na tom lépe a tyhle funkce skutečně využijete, upozorním ještě na existenci hodinek Garmin Instinct 3 Tactical Edition. Výčet funkcí je kratší, ale také jsou výrazně levnější.

A i když pro vás tyhle funkce mnoho neznamenají, můžete brát taktické verze jako zpestření masovějších a obyčejnějších řad.