Nejenom skládačky. Patent ukazuje, že Apple zkoumá také rolovací displeje

Delší dobu se spekuluje o tom, že Apple pracuje na vlastním ohebném smartphonu, kterého bychom se podle analytiků měli dočkat nejdříve v roce 2024. Nedávno podané patenty však ukazují, že Apple zkoumá i další technologická řešení, jak telefony ozvláštnit. Apple v něm ukazuje koncepty telefonů jednak s ohebnými, ale i s dvakrát zahnutými nebo dokonce rolovacími displeji.

Cíl je zde jasný – vyrobit smartphone, který pro rozložení přidá uživateli větší displejovou plochu. Zatímco u skládací konstrukce Apple naprosto zaspal, rolovací displeje jsou zatím na svém začátku – funkční koncept má pouze Oppo a mělo zřejmě i LG, které ale s telefony definitivně skončilo.

Rolovací displeje by mohly být Applu po chuti víc než dnes již běžné skládačky. Jak známo, americká firma si hodně potrpí na design a detaily, a pokud má vyrobit kloub, se kterým by byla po všech stránkách spokojená, může to trvat ještě relativně dlouho.

Skládací telefon na displeji způsobuje nevýrazné, ale přesto viditelné ohnutí. Navíc by se tím firma vyvarovala hlavního kritického místa, které je nejvíce náchylné na opotřebení, ačkoli dnešní výrobci slibují dostatečně dlouhou výdrž. Na druhou stranu rolovací řešení představuje ještě větší technologickou výzvu a podaný patent rozhodně nemusí znamenat, že se takového zařízení od Applu v blízké době dočkáme.

Rolovací koncept Oppo X:

Zdroj: PhoneArena, Americký patentový úřad