Nejjasnější, nejrychlejší a nejdražší. Cyklopočítač Garmin Edge 1050 má zvonek a hlášení jako Waze

Garmin představil nový vrchol řady svých cyklopočítačů. Jmenuje se Garmin Edge 1050 a jeho doslova nejviditelnější novinkou je displej – po letech se výrobce odklání od transflektivního TFT. Zatímco u hodinek se posouvá k technologii OLED, u cyklistického computeru je to LCD.

Baterie. Méně než TFT, více než konkurence

Zároveň však Garmin říká, že transflektivní displeje v nabídce zůstávají. Je to totiž o prioritách – chcete hezčí displej a rychlejší reakce, nebo dlouhou výdrž baterie? Nový displej a výkonnější hardware jsou hladovější, takže výdrž padá na 24 hodin – ve stejné disciplíně Edge 1040 zvládne 35 hodin, sluncem přikrmený Edge 1040 Solar udává 45 hodin. Ve vlastní stáji to tedy vypadá na zásadní nevýhodu, ale když se podíváme ke konkurenci, ani tahle hodnota není vůbec špatná – například nedávno představené Hammerhead Karoo 3 udává 15 hodin.

I při nejnáročnější konfiguraci funkcí vydrží nový Edge 20 hodin, naopak po zapnutí Battery Saveru se dostanete až na více než 70 hodin. Kompromisy tu pochopitelně jsou: nižší jas displeje, pouze jednopásmová GPS, pouze dva ANT+ senzory, ale stále máte k dispozici navigaci i spojení s mobilem včetně notifikací.

Zpět k displeji

Je jasný. Opravdu hodně jasný. Pokud chcete čísla, maximální jas je 1000 nitů. Možná si vzpomenete na prémiové smartphony, které se chlubí jasem 2000 nitů, ale to je jen chvilkově, třeba u iPhonu 15 Pro je dlouhodobé maximum stejných 1000 nitů. Výsledkem je příkladná viditelnost Edge 1050 na slunci.

Rozlišení vyrostlo na 480 × 800 pixelů (Edge 1040 má 282 × 470 pixelů). Úhlopříčka zůstává na 3,5", co se rozměrů těla týče, je novinka o milimetr vyšší, o milimetr širší, zato o 4 mm tenčí než Edge 1040. Hmotnost je 161 gramů (Edge 1040 váží 126 gramů).

Rychlejší vnitřnosti

Garmin se nesvěřuje s tím, jaké procesory instaluje do svých přístrojů. Důležité však je, že hardware v novém 1050 je rychlejší. Znatelně rychlejší než cokoliv v říši cyklopočítačů. Je to vidět na procházení UI, listování mezi obrazovkami při workoutu. Rychlost je srovnatelná se smartphony, což je u zařízení orientovaného dlouhou výdrž působivé.

Při tom všem Garmin skvěle zvládl teplotní management – ani v nejteplejší dny na přímém slunci se cyklopočítač nepřehřívá.

Chytrá inovace: zvonek

Edge 1040 má pípák, takže upozorní na milník v najetých kilometrech či sjetí z naplánované trasy. Edge 1050 má reproduktor, takže na svého uživatele může mluvit, předávat mu informace. Zároveň to však neznamená, že by byla upozornění tišší. Naopak, Garmin využil nového hardwaru a integroval zvonek.

Necyklisté se mohou ptát, na co zvonek, ale kdo někdy jel po cyklostezce a musel se proplétat mezi relaxujícími chodci, tuhle novinku ocení. Vedle očekávané evoluce v čipech a sofistikovaných technologiích je to jedna z těch chytrých, nečekaných, ale skutečně užitečných inovací, které Garmin umí – podobně jako když do hodinek začal přidávat LED svítilnu.

Navíc prý opravdu zní jako kovový cyklistický zvonek, je dostatečně hlasitý a je hned po ruce.



Stačí při jízdě klepnout do displeje, datová pole se překryjí stránkou se stavovými údaji nahoře a třemi tlačítky dole, to červené patří právě zvonku.

A jde to ještě jednodušeji – jestliže máte elektronické řazení, dá se zvonek přiřadit k volnému tlačítku na řídítkách, které má jak systém SRAM RED, tak Shimano Di2.

Hlášení jako ve Waze

Na obrázku výše je zajímavé i oranžové tlačítko nové funkce Hazard. Znáte hlášení událostí, nebezpečí a policejních hlídek v navigační aplikaci Waze? Tohle funguje podobně – z nabídky vyberete, jestli jste narazili na výmol v cestě, překážku, kluzké místo (rozlitý olej, rozsypaný štěrk v rychlé zatáčce), nebezpečné zvíře, či jiné nebezpečí.



Takhle se pak nahlášené problémy zobrazí dalším cyklistům.

Díky spojení se smartphonem se informace přenese do cloudu a zobrazí se dalším cyklistům, kteří pojedou stejným místem. Jim se zobrazí hlasování, jestli riziko stále platí – znovu jako ve Waze. Aby taková funkce měla smysl, musí ji používat co nejvíce lidí, a tak nejde o exkluzivitu nového Edge 1050, ale dostanou ji i starší Edge 1040, 840 a 540.

Menší novinky

Je jich hodně, Edge 1050 je významná mezigenerační evoluce, ale zmínit můžeme aspoň některé.

Wi-Fi Map Manager výrazně zrychluje a zjednodušuje ukládání map pro offline použití.

výrazně zrychluje a zjednodušuje ukládání map pro offline použití. Větší paměť. Starší Edge 1040 má 32 GB, novinka dostala 64 GB.

Starší Edge 1040 má 32 GB, novinka dostala 64 GB. Groupride je funkce, která se bude hodit při skupinových vyjížďkách – pochopitelně je podmíněná tím, aby každý ze zúčastněných měl kompatibilní cyklopočítač Garmin a internetovou konektivitou ve smartphonu. Pak mají členové skupiny přehled o poloze ostatních, dozví se o detekované havárii a mohou spolu soupeřit – třeba o vrchařské prémie nebo časy na segmentech, Garmin v průběhu jízdy rozdává až 80 druhů různých odznaků, po skončení jízdy je možné prohlížet skupinové statistiky a žebříčky. Ve skupině lze sdílet trasy, nebo dokonce chatovat.

Garmin Pay. Asi budeme těžko hledat scénář, ve kterém se bude hodit, že za kávu uprostřed jízdy zaplatíte cyklopočítačem (nevzali jste kartu, vybil se mobil a rozbily se hodinky?), ale integrace prakticky nic nestojí a třeba se to jednou bude hodit.

Asi budeme těžko hledat scénář, ve kterém se bude hodit, že za kávu uprostřed jízdy zaplatíte cyklopočítačem (nevzali jste kartu, vybil se mobil a rozbily se hodinky?), ale integrace prakticky nic nestojí a třeba se to jednou bude hodit. Nové uživatelské prostředí. Využívá možností a barev nového displeje, je hezčí, subjektivně přehlednější. Zorientovat se pomohou nové tutoriály přímo v cyklopočítači. Pár změn doznaly i datová pole při jízdě, jsou tu interaktivní datové stránky, které reagují na dotek, nové jsou možnosti pracovat s velikostí a rozvržením polí.

Dostupnost a cena

Už v titulku zmiňuji, že je novinka nejdražší a je to jen logické. Ale ve srovnání s 1040 Solar je to o pouhou pětistovku. Níže jsou ceny na Garmin.com platné v době psaní článku, za ně přidávám aktivní widgety z vyhledávače Zboží Živě.