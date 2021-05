Nejlépe vybavené Xiaomi je v prodeji. Mi 11 Ultra nepřipouští kompromisy

Xiaomi zahájilo v Česku předprodej svého dosud nejvyššího smartphonu. Xiaomi Mi 11 Ultra navazuje na loňský Mi 10 Ultra, který se v Evropě prodával pouze v omezeném rozsahu a na většinu trhů včetně toho českého se oficiální cestou vůbec nedostal. To má novinka změnit, do prodeje to stihla ještě v první polovině roku. Prodává se v černé a bílé verzi s keramickými zády, 12 + 256 GB paměti za 31 990 Kč.

Telefon se může pochlubit voděodolným tělem (IP68) a unikátním trojitým fotoaparátem 50 + 48 + 48 Mpx, kde teleobjektiv umožňuje 5× optický, 10× hybridní bezztrátový, nebo až 120× digitální zoom. Zajímavostí je také malý sekundární displej v sousedství zadního fotoaparátu. Hlavní 6,8palcový AMOLED panel disponuje QHD+ (2K) rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí.

Osazen je aktuálně nejvýkonnější mobilní čipset pro Androidy Snapdragon 888. Dalším působivým parametrem je hodnota rychlého kabelového a zejména bezdrátového dobíjení vestavěné 5 000mAh. Telefon totiž v obou způsobech podporuje výkon až 67 W. Hodí se i stereo reproduktory Harman Kardon a infraport pro dálkové ovládání domácí elektroniky a spotřebičů. K dokonalosti schází snad jen 3,5mm jack.