Nejlepší mobilní aplikace pro filmové fanoušky: Kinobox, IMDb, TodoMovies, Letterboxd a mnoho dalších

V aplikaci si můžete vytvářet seznam titulů, které chcete vidět, a hodnotit, co jste již viděli. Dá se také aktivovat upozornění, až bude snímek, na který čekáte, v kinech nebo online. Zajímavostí je AI hodnocení, které u novinek předpovídá, jak u diváků dopadnou.

Aplikace je spojená s webem Kinobox a dostanete se s ní k informacím o nejnovějších filmových událostech. Získáte tipy na filmy a seriály, které můžete vidět v kinech i online, seznamy a žebříčky můžete různě filtrovat. K tomu jsou zde články a recenze, nechybí ani videa. Samozřejmostí jsou pak i informace o premiérách, které se chystají do kin.

Svět filmu je veliký a s neustále rostoucím počtem streamovacích platforem se v něm dá snadno ztratit. Netflixu a podobným službám se ale tento náš výběr nevěnuje, protože každá předkládá jen svůj vlsatní obsah. Naším cílem bylo vybrat nejlepší a nejzajímavější aplikace, které informují, kde a jaké filmy, seriály i dokumenty můžete vidět, na co jít do kina, umožní vám tvorbu watchlistů, poskytnou vlastní hodnocení, ukážou nejnovější trailery atd.

Najdete zde i nejlepší TV tipy dne, novinky na DVD a Blu-ray, kompletní program kin a filmové žebříčky. Krásy a uživatelské přívětivosti aplikace příliš nepobrala, pořád je to ale lepší než situace na iOS. Tam je k dispozici jen ČSFD Web (hodnocení 26 %), kdy je ale lepší navštívit ČSFD rovnou přes webový prohlížeč.

Najdete zde i kolekce nejlepších filmů daného žánru nebo možnost sledovat upoutávky. Zajímavá může být integrace iTunes, odkud si můžete daný film rovnou koupit nebo zapůjčit. Pokud jde snímek teprve do kin, přijde vám o tom oznámení.

Aplikace pak poskytne přístup k této databázi skrze příjemné rozhraní, ve kterém můžete nejen vyhledávat už viděné filmy, ale samozřejmě i ty, které se teprve zhlédnout chystáte. Nechybí ani jejich ukládání do seznamů. K jednotlivým titulům si můžete psát i poznámky, prohlížet jejich propagační plakáty, dozvědět se maximum informací o jejich hercích atd.

Titul se pasuje do role nejlepší filmové aplikace. Obsahuje širokou databázi filmů, kterou čerpá z populárního webu TMDb (The Movie Database), tedy bezplatné databáze filmů a televizních pořadů s otevřeným zdrojem, která byla založena v roce 2008.

JustWatch

Průvodce světem streamovacích služeb

iOS: zdarma (hodnocení 86 %)

Android: zdarma (hodnocení 80 %)

Aplikace je komplexním průvodcem ve světě video streamovacích platforem. Její katalog čítá více jak 90 tisíc filmů, seriálů a pořadů s upoutávkami, souhrnem, obsazením i hodnocením, kdy u každého titulu také řekne, kde jej lze aktuálně sledovat.

Platforma také ukazuje žebříčky napříč službami, které informují o aktuálních hitech, které jsou v rámci streamu po celém světě nejsledovanější. K tomu je zde i watchlist, do kterého si můžete ukládat to, na co se chcete podívat, a mnohem více.