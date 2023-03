Nejlepší aplikace pro tento týden: 12minutové mikroknihy, přepis řeči na text a kočičí slovník

Stačí si zde vytvořit Fáze soustředění, vybrat aplikace, které vás nejvíc rozptylují, a titul je obratem zablokuje. U oblíbených služeb znemožní přístup k aplikaci i webovým stránkám, abyste si je potají neotevřeli v prohlížeči. Nastavení si pak pojmenujete a uložíte jako šablonu, takže k ní máte přístup i v budoucnu. Je to sice trochu sebemrskačství, ale funguje to.

Kočičí překladatel

Promluvte si se svým domácím mazlíčkem

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 62 %)

Chcete si promluvit se svou kočkou? Řekněte něco svému mazlíčkovi a nechte si to přeložit do sledu mňoukání a vrčení skrze tuto jednoduchou, a ne příliš hezkou aplikaci. Tady ale ani tak nejde o to, jak rozhraní vypadá, jako o to, jak jsou generované zvuky přesné. To samozřejmě neposoudí nikdo, protože kočky mají svou hlavu, a i kdyby vám nebo vašemu překladači rozuměly, stejně si budou dělat, co budou chtít.

V každém případě vám ale nic nebrání v tom to zkusit. Najdete zde i slovník frází, ze kterých můžete vybírat (ahoj, jak se máš, hodná kočka, zlá kočka, miluji tě, pojď sem, nech mě být, ne, ano, dobře a další).