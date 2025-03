Nejlepší aplikace pro tento týden: ADHD pod kontrolou, výcvik psů a Muskova AI

Aplikace chce být komplexním řešením pro správu ADHD a duševního zdraví. Pomůže vám zlepšit soustředění, snížit prokrastinaci, zmírnit stres a zlepšit vaši celkovou duševní pohodu. Jde na to skrze řízené meditace, dané postupy všímavosti a technikami kognitivně-behaviorální terapie (CBT).

Snadno označíte místa na mapě a uspořádáte je do alb, ukládat je můžete i z fotografií nebo odkazů z mapových aplikací, stejně jako ze sociálních platforem – jedním klepnutím. Na daná místa si ale můžete také vytvářet přizpůsobené pohledy, nechybí filtrování, inteligentní návrhy a zobrazování generovaných vzpomínek.

EveryDoggy

Trénování psů

iOS: zdarma (hodnocení 90 %)

Android: zdarma (hodnocení 72 %)

Žádný učený pes z nebe nespadl, a i to nejchytřejší plemeno se musí cvičit, jinak vám zdemoluje, na co přijde. Tato aplikace je určená pro výcvik štěňat a psů a je vytvořená certifikovanými odborníky. Najdete v ní více jak 60 videí s návody pro všechny základní dovednosti a stejně tak patřičný výcvik (a to vlastně i ten váš).

S trenéry tu navíc můžete také chatovat a probírat své specifické záležitosti. K tomu je tu ale i píšťalka nebo klikr, což se hodí, když je zapomenete a máte na tyto pomůcky už svého psa naučeného. Zajímavé je, že se tu můžete se svým psem účastnit i foto soutěží. Aplikace je v češtině.