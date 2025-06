Nejlepší aplikace pro tento týden: Adobe Firefly pro mobily, profesionální fotbalový trénink a retro digitální kamera

Vy tu ale řídíte veškerý tvůrčí proces a aplikace vám jen pomáhá vytvářet originální obsah, který odráží váš styl a vaši vizi. Firefly přitom můžete používat pro cokoli, a to od rychlých konceptů až po pokročilé generativní AI výtvory.

Aplikace se pasuje do role špičkového vzdělávacího zdroje a mikrovzdělávací aplikace pro čtenáře, studenty a jakékoli uživatele, kteří hledají nějaké ty znalosti. Díky spojení všech silných stránek předních knižních aplikací a poutavosti mikrovzdělávacích aplikací vám tato poskytne snadný přístup k více než třem tisícům bestsellerů literatury faktu.

Pokračování 3 / 6

B42

Profesionální fotbalový trénink

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Je to aplikace, která pomáhá fotbalistům dostat se do formy s míčem i bez něj. Je to tedy váš vlastní fotbalový trenér s know-how profesionálů, který vám pomůžeme naplno využít potenciál na hřišti. Vaše cíle ale určují váš trénink. Sami si tak vyberete, jak často můžete anebo chcete trénovat.

V bezplatné verzi najdete více než 50 tréninků pro různé, fotbalově specifické, cíle, které trvají 15 až 25 minut. Plná verze vám následně nabídne více než 470 tréninků, vašeho digitálního fotbalového trenéra s individuálním tréninkovým plánem, ještě více statistik a programy pro zranění.