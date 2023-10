Nejlepší aplikace pro tento týden: Alergie na potraviny, tvorba AI obrázků a zdokumentování vaší existence

Zdarma máte na 20 generování obrázků, pak musíte platit. Aplikace ale nabízí i mikrosociální síť, kde se můžete podělit o „své“ výtvory. Titul nabízí i editaci, jako spojit dva obrázky do jednoho, můžete v něm ladit detaily pozadí i samotné rysy generované postavy. Výsledky lze zvětšit, přiblížit atd.

Niji staví na jednom z nejlepších nástrojů pro generování obrázků umělou inteligencí Midjourney. Vůbec se pak neděste toho, že se to zde hemží anime obrázky, přepnutím lze vytvářet i ty běžné. Nastavení vám ostatně umožní skutečně hodně možností ve vytváření obsahu zadáváním klíčových slov.

Minutiae

Zdokumentujte svou existenci – jednu minutu denně

iOS: zdarma (hodnocení 90 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Minutiae je aplikace, která jde proti sociálním médiím, a která má oslavovat současnost a obyčejnost. Účastníkům pomáhá zachytit jejich nezdokumentované běžné okamžiky života, tedy ty okamžiky, na které byste jinak jednoduše zapomněli.

Funguje to tak, že jednou denně, v jakoukoli náhodnou minutu, obdrží všichni uživatelé na celém světě notifikaci. Následně mají jednu minutu na to, aby zareagovali, tedy zachytili cokoli kolem nich. Jakmile záznam pořídí, je zde dalších pouhých 60 sekund na prozkoumání obsahu, ať svého tak ostatních. Nápad je to zajímavý, i když jasně čerpá z principu BeReal.