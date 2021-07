Nejlepší aplikace pro tento týden: angličtina pro děti, editor videí a zalévání květin

Placehunter

Skvělá místa k návštěvě v Česku

iOS: zdarma (hodnocení 82 %)

Android: zdarma (hodnocení 60 %)

Nevíte, kam o víkendu vyrazit na výlet? Nemáte čas hledat zajímavá místa? Placehunter je mobilní cestovatelský průvodce, který odkryje vizuálně atraktivní místa v České republice. Některá možná znáte, ale o mnohých jste neměli ani tušení, že existují. Že už jste podobný koncept někde slyšeli? Ano, jedná se totiž o přímou konkurenci k titulu Úžasná místa.

Placehunter je tak prakticky to samé, jen od jiných autorů. I zde jsou všechna místa pečlivě vybírána, a i zde byla osobně autory navštívena, zdokumentována a popsána. Jednotlivá místa najdete v seznamu nebo přímo na mapě. Rozdělena jsou do kategorií a nechybí ani možnost vyhledávání. Chtělo by to ale přidat, protože míst je i po předplatném pořád jen trochu málo.