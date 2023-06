Nejlepší aplikace pro tento týden: Aplikace od žen pro ženy, rozpoznání rostlin, sledování filmů a výcvik psů

Emjoy

Péče o ženy

iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 84 %)

Je to aplikace o ženách a je určena především pro ženy. Specializuje se na ženské zdraví s vědecky podloženým obsahem, který se automaticky přizpůsobuje tomu, co její uživatelky zajímá. Titul pak zmiňuje, že za pomoci audio příběhů pomůže překonat úzkost, objevit to nejlepší z intimity a poskytne tu nejlepší péči o vztahy.

Znamená to tedy i přítomnost na stovky erotických audio příběhů. Jsou zde ale i vědomostní rutiny a kvízy, které vám mají v určitých ohledech pomoci se lépe v mnohých oblastech vzdělat. Veškerý obsah Emjoy je vytvořen s péčí skutečných sexuálních terapeutů a porodníků.