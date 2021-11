Nejlepší aplikace pro tento týden: AR muzeum, vědomostní sociální síť a přání k jmeninám

Mealligram Zhubněte přebytečná kila a stravujte se zdravěji iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Chcete-li zdravěji jíst nebo shodit pár kilo váhy a nevíte, co to bude obnášet, tak je pro začátek vhodné mít přehled o tom, co jíte. To abyste mohli svůj jídelníček vhodným způsobem upravit. A právě k tomu je zde Mealligram, který vám pomůže vytvořit si nový návyk ve sledování svého příjmu potravy. Jde na to skrze fotografie, kdy si své jídlo vyfotíte a přidáte do aplikace. Připíšete, o jaký druh jídla se jedná (snídaně, oběd, večeře, svačina) a přidáte další podrobnosti, jako je samozřejmě množství atd. Kromě svého stravování pak lze v aplikaci sledovat i pitný režim nebo své cvičení. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Mealligram.com

Museum Alive AR muzeum s Davidem Attenboroughem iOS: 79 Kč (zatím bez hodnocení) Seznamte se s bizarním Opabininou, zvláštním rybím tvorem s pěti očima, Dimorphosonem, Smilodonem a třeba i Archaeopteryxem a jeho fosilií. To vše prostřednictvím komentáře toho nejpovolanějšího a to Davida Attenborougha. Prozkoumáte tak fascinující svět těchto vyhynulých tvorů, objevíte zajímavá fakta nejen o fungování jejich potravního řetězce a samozřejmě se i dozvíte, jaký je potkal osud. Velká síla aplikace je v technologii rozšířené reality, díky které můžete tyto vyhynulé tvory opět přivést k (virtuálnímu) životu. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Alchemyimmersive.com

iTapek Unikátní soubor poznámek k daňovým zákonům iOS: 329 Kč (hodnocení 100 %)

Android: 99 Kč (zatím bez hodnocení) Aplikace spojuje elektronickou knihu a rozsáhlou databázi komentářů a odkazů. Jejím smyslem je poskytnout podrobné, uspořádané a aktuální poznámky k vybraným daňovým zákonům. Placená (Pro) verze poskytuje po dobu trvání předplatného přístup k textu zákonů a všem komentářům. A také proto je alespoň na iOS k dispozici i Lite verze, která je zdarma. Aplikace samozřejmě příliš krásy nepobrala, ale to se ostatně po ní ani nechce. Má přinášet maximálně jednoduchým způsobem maximálně hodnotné informace, což se jí daří velice dobře i díky absolutnímu hodnocení. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Tapek.cz

Quora Unikátní vědomostní sociální síť iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 88 %) Představte si, jak by to vypadalo, kdyby byla Wikipedie sociální síť. Tak přesně to je v jisté obdobě platforma Quora. Můžete v ní vyhledávat množství obsahu podle témat, která vás zajímají, ale také se zeptat na to, co jste nikde nenašli. Komunita vám vaše otázky ráda zodpoví. Stejně tak jako se zde dostane odpovědí vám, můžete ale svou troškou přispět i vy. Stejně jako v každé sociální sítí pak nechybí sledování uživatelů a přidávání různých statusů. Jste-li tedy lační po nových informací a samotný vyhledávač a Wikipedie jsou vám malé, máte zde ideální alternativu. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Quora.com

MojeEUC Péče o vaše zdraví iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 78 %) Aplikace mojeEUC pomáhá v péči o vaše zdraví. Spojí vás s lékařem online, a to 24/7, prostřednictvím aplikace se objednáte do ordinace ke specialistovi, ale také získáte slevy do lékárny. EUC je totiž největším poskytovatelem ambulantní lékařské péče v ČR. V jednom titulu tak máte svoji EUC kartu, vydané eRecepty, objednaná vyšetření, neuteče vám žádná nabídka v lékárně či e-shopu a najdete v něm i ordinační hodiny a kontakty na všechny lékaře a odborná pracoviště EUC. Přímo v aplikaci si dokonce můžete zkontrolovat případné interakce léků, které užíváte, a možné lékové alergie. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Moje.euc.cz

Svátkoid Už nezapomenete popřát k svátku iOS: 25 Kč (hodnocení 86 %) S aplikací Svátkoid už nikdy nezapomenete popřát svým blízkým a přátelům k jejich jmeninám. Najdete zde přehled o veškerých českých a slovenských svátcích s přidanými funkcemi, kdy vám titul dokáže odeslat včasné upozornění, a kdy vám poskytne předdefinované texty. Ty si tak sami předepíšete v ideální čas jen jednoduše odešlete. Aplikace nabízí i chytré přiřazování jmen ke kontaktům, takže rozhodně nemusíte pátrat v paměti, kolik nositelů daného jména vlastně znáte. Nechybí ani widgety a aplikace pro Apple Watch. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Twitter.com/svátkoid