Nejlepší aplikace pro tento týden: Atlas mraků, skener dokumentů a úžasná místa Česka

Není to zadarmo, to zase ne, funguje to ale jinak než např. v Audiotéce. Platíte zde totiž předplatné, kdy za svůj pravidelný poplatek poté získáte přístup ke kompletnímu obsahu platformy. Nemusíte si tedy jednotlivé položky kupovat, protože naráz dostanete hned všechny.

Alpský vůdce

Průvodce po evropských via ferratách

iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 92 %)

Jste-li nadšenci do via ferrat, nebo se teprve chystáte během letního období tento sport vyzkoušet, tak nenajdete lepší titul, než jakým je Alpský vůdce. To jednoduše proto, že za ním stojí největší tuzemský portál o via ferratách. Na mapě vám jich tak ukáže více jak tisícovku, kdy můžete procházet ty po Česku, Rakousku, Itálii ale i dalších zemích Evropy.

Samozřejmostí jsou podrobné popisy – topo, hodnocení a fotky od ostatních uživatelů. Máte možnost vytvořit si vlastní profil a ukládat ferraty, které jste vylezli nebo které teprve vylézt chcete. Můžete komunikovat s ostatními lezci a mnohé další funkce. To ale po nutném přihlášení.