Nejlepší aplikace pro tento týden: Audio sociální síť, tvorba log, hlídač předplatného a pokec s AI

Anyone

Hlasová sociální síť

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Celé to začíná otázkou, jestli máte 5 minut svého času. K čemu? Abyste si zavolali. Komu? Komukoli, koho vám aplikace vybere. Je to tedy sociální síť o mluvení, ať už s kýmkoli, ale rozhodně ne o čemkoli. Platforma vám totiž může zadat i téma. Každý den tak voláte s někým jiným o něčem jiném. Anebo s tím samým o tom samém, to už je na vás.

Má to být myšlenka, která mění svět, ale možná až příliš pozdě. Víme, jak dopadl Clubhouse, který byl také založený na audiu a dneska po něm neštěkne ani pes. Navíc vyjadřovat se hlasem má mnohé překážky. Pro většinu je jednodušší prostě jen napsat trochu toho textu. Pokud vás ale koncept zaujal, určitě ho vyzkoušejte, protože je to zde samozřejmě i o počtu uživatelů, které je třeba rozšiřovat.