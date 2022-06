Nejlepší aplikace pro tento týden: Bez kempu, se zvířaty a s angličtinou v malíku

Once Upon

Tvorba rodinných fotoalb

iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

I když jsou naše foto galerie v mobilních telefonem plné, fyzicky se z nich snímky dostanou jen málokdy. Právě služba Once Upon se soustředí na to, abyste si své vzpomínky tisknuli, a to konkrétně v podobě líbivých fotoknih. Právě k nim tak poskytuje rychlý, jednoduchý a přehledný editor.

Je zde mnoho stylů a rozvržení, ze kterých můžete vybírat, do nichž pak stačí jen vložit určitý počet fotografií. Jedna kniha může mít klidně i na 150 stran. Na jednom albu přitom může pracovat i více uživatelů, když je k tomu přizvete. Snadno tak můžete sdílet své vzpomínky mezi sebou.