Nejlepší aplikace pro tento týden: Boj se závislostí na telefonu, profi video appka, recyklace a plánovač cest

Rozhraní se ale i tak snaží být maximálně vstřícné a intuitivní. Samozřejmostí je nastavení si všech důležitých hodnot, abyste měli scénu a ostatně i výsledek plně pod kontrolou. Přítomno je také nahrávání do 8K a zálohování do cloudu.

Ekologie mnoho lidí uráží, je ale pravda, že každý z nás pro ni může něco udělat, a to i jen prostým tříděním odpadu. Bower se vás k tomu snaží motivovat, protože zde vstoupíte do světa, kde nakládání s odpadem není jen dobré pro planetu, je ale také zábavné.

Remind Me Faster

Připomínky všude, kde je potřebujete

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Je to vlastně zajímavé rozšíření aplikace Připomínky od Applu, které je navrženo tak, abyste samotnou připomínku zadali na co nejmenší počet klepnutí do displeje. Je tedy plně integrováno do systému a nabízí řadu widgetů, a to i na zamčenou obrazovku.

Nabízí nastavení upozornění na čas nebo datum pouhým jedním klepnutím, rozumí si i s geolokačními daty, URL, zvládá seznamy, nastavení priorit, sdílení a neobsahuje reklamy ani nijak nesleduje vaši činnost.