Nejlepší aplikace pro tento týden: Časopisy v mobilu, vylepšení vzhledu u mužů a zelená karta 

Cvičení se pak dělí do kategorií pro začátečníky, středně pokročilé nebo skutečné dříče. Když je pak pro vás cvičení příliš náročné nebo naopak snadné, jednoduše přejdete do jiného. K tomu jsou zde i výživné recepty, kterými doplníte energii. Proto tu najdete i nákupní seznam s možností jeho exportu a sdílení.

Je to velký katalog časopisů a novin ve vašem zařízení, kdy zde najdete více jak šest tisíc světových titulů (Time, Vanity Fair, Roling Stone, Elle atd.). Velkou výhodou je, že jsou zde k dispozici i starší čísla, takže pokud vám něco uniklo, snadno to dohledáte.

Kick

Živé streamování

iOS: zdarma (hodnocení 92 %)

Android: zdarma (hodnocení 82 %)

Platforma slouží k tomu, aby zkrátila vaši cestu za obsahem od influencerů z celého světa. Připojíte se zde tedy ke komunitě fanoušků a zůstanete v obraze ohledně veškerého aktuálního dění na sociálních sítích.

K tomu můžete i vy sami vytvářet a spravovat vlastní streamy a předvést tak to, v čem třeba vynikáte. K tomu se můžete účastnit debat s ostatními na různá témata, která vás zajímají. Celé to má být „nová éra tvorby obsahu“, a protože to zatím frčí docela statečně, tak proč to nezkusit?