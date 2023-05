Nejlepší aplikace pro tento týden: Česká appka pro Arnieho, mapa klíšťat a hlídač dětského kapesného

Posilování je pro každého. Tak zní Schwarzeneggerova vize, se kterou sdílí své know-how se všemi, kdo chtějí žít ve zdravém, silném těle. The Pump je pak fitness mobilní aplikace, která nabízí vše, co k aktivnímu a zdravému životu potřebují začátečníci i pokročilí. Ti na jednom místě najdou cvičební plán s videoukázkami cviků, stopky, zdravé recepty, nutriční plány, návody na regeneraci i motivaci a další fitness obsah.

Informed

Prvotřídní žurnalistika od prémiových vydavatelů

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Aplikace spojuje to nejlepší z globální žurnalistiky a dnešních zpráv do jedné aplikace. Každý den si tak můžete přečíst (omezený) počet článků, zpráv a příběhů, kdy jsou zde všechny informace ručně vybírány kurátory aplikace. Pokud pak chcete omezení odblokovat, je zde samozřejmě předplatné.

Přečtete si výběr od globálních gigantů a nezávislých odborníků, včetně The Economist, The Financial Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Guardian a mnoha dalších. Budete také moci prozkoumat různé pohledy na jedno téma od různých odborníků z celého světa. Vše samozřejmě na základě vlastní personalizace obsahu.