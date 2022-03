Nejlepší aplikace pro tento týden: Chat s okamžitým překladačem, hlídač stravování a lepší usínání

Jistě namítnete, že chatovacích aplikací je v aplikačních obchodech skutečně hodně. Jenže tato je přece jen jiná. Nabízí totiž vícejazyčné zasílání zpráv s překladem v reálném čase, a to do 104 světových jazyků. Jednoduše tedy napíšete text, odešlete, a ten adresátovi přijde v jeho rodném jazyce, nehledě na to, v jakém jste ho psali vy.

Moleskine Balance je aplikace navržená tak, aby vám pomohla získat kontrolu nad svým časem, podpořila vás při utváření života, definování cílů a realizaci nápadů. Dosáhnete toho tím, že si uvědomíte, jak trávíte každý den, a to pomocí intuitivního vizuálního znázornění činností vyplňující váš čas.

Systém aplikace Macronaut je založen na vědecky podložené metodě CICO, neboli calories-in/calories-out. S vašim postupem se tak bude měnit i váš metabolismus, a proto je Macronaut vyvinutý tak, aby s vámi držel krok, monitoroval váš každotýdenní postup a v případě potřeby provedl změny nutné k dosažení co možná nejlepších výsledků.

Face Dance

Žertovná videa s vaší tváří v hlavní roli

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Ano, je to přesně to, co si po přečtení názvu aplikace myslíte. Nicméně v aktuální době se hodí trochu se rozveselit nějakou tou roztomilou blbostí. Pořídíte zde tedy selfie nebo načtete nějakou portrétovou fotografii ze své galerie, a ta se následně roztančí v rytmu těch songů, které tolik lezou na nervy.

Přítomna je stovka skladeb, tvůrci však přidali i režim Nostalgie, který je optimalizovaný pro použití se starými fotografiemi. Samozřejmostí je pak to nejdůležitější, a to sdílení, ať už mezi rodinou a přáteli nebo na sociální sítě. Stačí k tomu jen jedno ťuknutí do displeje.